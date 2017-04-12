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в Сирии воюют новейшие танки Т-72Б3
13.04.2017 11:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сирии к югу от Пальмиры замечен российский танк новейшей модификации Т-72Б3,
Наводчик Т-72Б3 получил отличный современный многоканальный прицел белорусской разработки «Сосна-У», танк оснащен динамической защитой «Контакт-5» и получил новый двигатель мощностью 1160 л.с. с автоматом переключения передач. Судя по снимку, танком управляет сирийский экипаж.
Усовершенствовано орудие 2А46М-5, у которого рассеивание всеми типами снарядов снизилось на 15%, а при стрельбе с ходу — на 70%.
Cама 72-ка — надежная и неприхотливая машина. В умелых руках танк сможет стать настоящей проблемой для противника. Танк очень вынослив и не требует дорогостоящего технического обслуживания.
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В Сирии к югу от Пальмиры замечен российский танк новейшей модификации Т-72Б3, пишет военный блог Центра анализа и стратегий. Это первое качественное фото данной...
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