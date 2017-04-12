МИНСК, 13 апр – Sputnik. Корпус реактора энергоблока №1 был установлен на строящейся под Островцом Белоруской атомной станции, сообщила российская корпорация Росатом.

Корпус реактора для первого энергоблока был доставлен на БелАЭС железнодорожным транспортом 24 февраля текущего года.

"Корпус реактора подняли и переместили в центральный зал, после чего полярным краном повернули вертикально и установили на опорное кольцо", – сказали в Росатоме.

Там также сообщили, что последняя операция является самой ответственной, так как допустимое отклонение при совмещении осей реактора и опорного кольца не должно превышать одного миллиметра.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарной электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.