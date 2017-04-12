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Корпус реактора первого энергоблока установили на БелАЭС

13.04.2017 14:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Корпус реактора энергоблока №1 был установлен на строящейся под Островцом Белоруской атомной станции, сообщила российская корпорация Росатом.

Корпус реактора первого энергоблока установили на БелАЭС
© Фото: БелАЭС
Росатом: сделаем все, чтобы первый блок БелАЭС был сдан в 2019 году

Корпус реактора для первого энергоблока был доставлен на БелАЭС железнодорожным транспортом 24 февраля текущего года.

"Корпус реактора подняли и переместили в центральный зал, после чего полярным краном повернули вертикально и установили на опорное кольцо", – сказали в Росатоме.

Там также сообщили, что последняя операция является самой ответственной, так как допустимое отклонение при совмещении осей реактора и опорного кольца не должно превышать одного миллиметра.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарной электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что первый энергоблок атомной станции в Островце начнет работать уже в 2019 году

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