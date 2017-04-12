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Видеокарта AMD Radeon RX 580 дебютирует 18 апреля

13.04.2017 10:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация новых графических ускорителей AMD Radeon состоится 18 апреля. Об этом сообщила компания PowerColor, которая дразнит видеокартой Radeon RX 580 Red Devil.

Radeon RX 580 приписывают 4/8 ГБ памяти GDDR5 с частотой 8 ГГц и 256-разрядную шину. Частота графического процессора составит 1340 МГц, а пропускная способность карточки - 256 ГБ/с. Прототип новинки набрал 6675 баллов в тесте 3D Mark Firestrike Extreme.

Видеокарта AMD Radeon RX 580 дебютирует 18 апреля

Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти можно будет купить за 269 евро, тогда как модель с 4 ГБ памяти будет стоить 239 евро.

Также к выпуску готовится ускоритель Radeon RX 570, который отличается от старшей карточки только пониженными частотами ядра и памяти. Версия с 4 ГБ памяти будет доступна за 199 евро.

 
 
Ссылка на источник 18
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Презентация новых графических ускорителей AMD Radeon состоится 18 апреля. Об этом сообщила компания PowerColor,...

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