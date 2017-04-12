Ученые сообщили о карликовой планете под названием ДиДи, которая находится на «задворках» Солнечной системы. Об этом сообщает Science Daily .



Планетарное тело 2014 UZ224 в представлении художника. Изображение: Alexandra Angelich (NRAO/AUI/NSF)

Крупный объект обнаружился в три раза дальше от Солнца, чем Плутон. Сейчас расстояние между ДиДи и Солнцем — 92 астрономические единицы, или примерно 13,7 миллиарда километров.

Один виток вокруг Солнца карликовая планета совершает примерно за 1100 земных лет. Свет от ДиДи до Земли доходит за 13 часов, предположительная температура там — около -240 градусов Цельсия.

Диаметр карликовой планеты — 635 километров. Размеры ее сечения сравнимы с площадью Беларуси: протяженность нашей страны с севера на юг составляет 560 км, с востока на запад — 650 км. При таких размерах небесный объект должен обладать достаточной массой, чтобы иметь сферическую форму и попадать под определение «карликовая планета».

Название ДиДи — неофициальное сокращение слов Distant Dwarf — «отдаленный карлик». При открытии объект получил название 2014 UZ224.

ДиДи обнаружили еще в конце 2016 года в рамках обзора Dark Energy Survey, целью которого было изучение темной энергии. «Рассмотреть» ее подробнее удалось с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили.

Открытие DeeDee подтверждает, что современные технологии способны обнаруживать крайне отдаленные и медленно движущиеся объекты на окраинах Солнечной системы. Возможно, именно они помогут доказать существование «Планеты X», за которой астрономы охотятся с 2016 года.