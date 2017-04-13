Главные смартфоны Samsung 2017 года — Galaxy S8 и Galaxy S8+ - поступят в продажу в России и Беларуси 28 апреля, однако уже сейчас их можно было попробовать на презентации в Москве.





Первые впечатления о Galaxy S8 и Galaxy S8+

Самое-самое первое впечатление об этих гаджетах — «А это точно диагонали 5,8 и 6,2 дюйма?». Смартфоны с вытянутыми дисплеями практически без рамок прекрасно умещаются в руке.













«Основной» вариант — Galaxy S8 — вообще воспринимается, как смартфон стандартного размера, вроде iPhone 6/6s/7 (а у них, напомню, диагональ всего 4,7 дюйма). Так и хочется сказать, что за вытянутыми дисплеями — будущее.

Сравните: длина и ширина 5,8-дюймового Samsung Galaxy S8 — 148,9×68,1 мм. У 5,5 дюймовго iPhone 7 Plus эти же параметры равны 158,2×77,9 мм. То есть новинка Samsung уже и короче своего главного конкурента.



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Оба смартфона хорошо лежат в руке за счет закругленной задней части. Полукруглая фронтальная панель при этом не вызывает никаких неудобств.

Во-первых, закругление здесь далеко не такое сильное, как у прошлогоднего Galaxy S7 edge, а, во-вторых, Samsung оптимизировала работу с экраном, и случайных нажатий на края экрана, как в прошлом году, здесь нет.





В Samsung Galaxy S8 камера вообще не выступает над поверхностью крышки. При этом сама поверхность, как и раньше, очень чувствительна к отпечаткам пальцев. Смотрите, как выглядит смартфон после "осмотра" десятка журналистов:





Отдельно хочется сказать: берите смартфон черного цвета. Несмотря на то, что у нас будут продаваться устройства трех цветов (черный, золотистый и сине-фиолетовый), фронтальная панель у них всегда будет черной. А металлические торцы у отличного от черных аппаратов гаджета — всегда серебристыми.

И в итоге выходит, что черный смартфон — полностью черный, прямо как Jet Black iPhone 7. А остальные два варианта — трехцветные, с черным дисплеем, серебристыми торцами и сине/золотистой задней поверхностью.





Мы еще как следует протестируем камеру устройства, но уже сейчас понятно, что это один из лучших фотомодулей на рынке.

Смотрите несколько примеров снимков. Детали прерасно просматриваются даже при приближении, кроме того, модуль хорошо отрабатывает контровой свет:

















Ксения Собчак, Валерия и Сергей Лазарев

Презентация новых смартфонов Samsung проходила в самом центре Москвы в роскошной гостинице «Ritz-Carlton». Главными звездами в ней были не только смартфоны, но и приглашенные знаменитости — Ксения Собчак, Валерия с Иосифом Пригожиным и Сергей Лазарев.









В Samsung попытались максимально обыграть безрамочность своих новых флагманов, поэтому об их преимуществах нам рассказали сразу на нескольких огромных экранах, расположенных вокруг собравшейся аудитории.

Это очень сложно передать словами, поэтому мы рещили записать видеоролик. Обязательно посмотрите, как проходила презентация Samsung, в нашем ролике ниже:

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