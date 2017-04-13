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Создатель "Косынки" для Windows рассказал, сколько на ней заработал

14.04.2017 10:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пасьянс «Косынка» появился в Windows 3.0 не усилиями штатного работника — его создал стажер Уэс Черри. Интервью с ним появилось на YouTube-канале Great Big Story.

Создатель "Косынки" для Windows рассказал, сколько на ней заработал
Изображение: Great Big Story / youtube.com

Черри создал компьютерную карточную игру в 1988 году. В 1990-м ее включили Windows 3.0 и все последующие версии операционной системы. Позже распространилось мнение о том, что Microsoft создала игру, чтобы научить людей пользоваться мышью, однако в реальности это было не совсем так.

«Мне пришла идея написать „Косынку“ от скуки, серьезно, — рассказал Черри почти 30 лет спустя. — Тогда было не слишком много игр, поэтому нам пришлось их сделать».

Перед тем как игра попала в Windows 3.0, ее лично опробовал Билл Гейтс. «Самой большой жалобой было то, что в „Косынку“ было слишком сложно выиграть», — вспомнил разработчик.

По словам Черри, за игру ему не заплатили ни цента. «Однажды я подумал, что если бы получал по пенни за копию, я был бы очень богат», — рассказывает он. Сейчас Уэс Черри работает в Apple.

 
 
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Пасьянс «Косынка» появился в Windows 3.0 не усилиями штатного работника — его создал стажер Уэс Черри. Интервью с ним появилось на YouTube-канале Great Big Story.

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