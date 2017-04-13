На полигоне под Борисовом утилизировали бомбу, которую днем ранее нашли при сносе выставочного комплекса «БелЭкспо» в Минске. Саперам удалось вывезти ее в безопасное место. Видео подрыва опубликовало МВД.



Скриншот из видео пресс-службы МВД

Напомним, немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли 13 апреля во время сноса комплекса «БелЭкспо» в центре Минска. Судя по снимкам оперативных служб, она находилась под землей недалеко от ступенек, ведущих к центру.

Это авиабомба SC250 массой 250 кг (из них 128 — взрывчатое вещество). Радиус разлета осколков у такого снаряда — до 2 км.

Как сообщает МВД, экскаваторщик извлек ее из котлована глубиной около 2 метров и оставил на стройплощадке. На место выезжали саперы внутренних войск МВД под командованием подполковника Максима Куля.

«Кроме того на месте проведения строительных работ саперы также обнаружили несколько довольно больших фрагментов уже когда-то разорвавшейся другой авиабомбы», — говорят в пресс-службе ведомства.

«Вчерашний экскаваторщик у „БелЭкспо“ [который нашел бомбу] - пример важности соблюдения техники безопасности всегда и везде. Живой пример, к счастью», — написал позже в Twitter официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.



Фото пресс-службы ГУВД Мингорисполкома