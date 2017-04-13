Вчера США впервые применили в бою одну из самых мощных неядерных авиационных бомб в мире — GBU-43/B. Ее сбросили с самолета МС-130, чтобы уничтожить тоннели и пещеры на востоке Афганистана, используемые террористической группировкой «Исламское государство». По предварительным оценкам, погибло более 36 террористов. 42.TUT.BY узнал, на что способна американская «мама всех бомб».

Австралийская взрывчатка

Официальное название бомбы — Massive Ordnance Air Blast, «Тяжелый Боеприпас Фугасного Действия". Сокращение MOAB часто расшифровывают как Mother Of All Bombs — «мать всех бомб».

GBU-43/B, конечно, не ядерное оружие, но, в отличие от него, ее можно реально применить для устрашения противника. Бомба весит около 10 тонн, 8,4 из которых приходится на взрывчатое вещество H6.



Фото: deagel.com

Кстати, ВВ имеет австралийское происхождение. Эта взрывчатка состоит из смеси RDX (циклотриметилентринитрамина), тротила и алюминиевого порошка.

Главная особенность этой взрывчатки — стойкость к повреждениям и безопасность в обращении. Поэтому она применяется также в торпедах и морских минах.

Гибнет все живое в радиусе 140 м

Сила взрыва GBU-43/B составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте. В радиусе 140 метров от эпицентра взрыва уничтожается не только пехота противника, но и танки. Частичные разрушения происходят на расстоянии в 1,5 км от эпицентра.

Взрыв этой бомбы — мощнейшее психологическое оружие: выжившие бойцы противника получают тяжелые травмы и контузии, надолго выбывая из строя.



Изображение носит иллюстративный характер

GBU-43/B создал известный инженер-конструктор Альберт Уимортс в 2002—2003 годах. В 2005 году он скончался от рака мозга, так и не увидев боевого применения своего изобретения.

Всего на оружейном заводе в Макалистер было изготовлено 15 таких бомб. Одну из них США хотели применить в Ираке в рамках проведения операции «Несокрушимая свобода», но к моменту ее доставки активные боевые действия были закончены.

Высокая точность

Из-за больших размеров (длина 9,17 м и диаметр 102,9 см) сброс бомбы производится из грузового отсека специального самолета MC-130 Combat Talon, разработанного для сил особого назначения фирмой Lockheed на базе многоцелевого транспортного самолета С-130 Hercules.

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Внутри самолета бомба крепится на специальной платформе, которая вместе с бомбой вытягивается через люк при помощи парашюта. После этого, чтобы не потерять скорость, GBU-43/B открепляется от платформы и парашюта, начиная самостоятельное падение на цель.

Бомба оборудована системой наведения KMU-593/B, включающей в себя системы спутниковой и инерциальной навигации. Решетчатые стабилизаторы позволяют GBU-43 планировать и поражать цели с высокой точностью.

Не самая большая, не самая мощная

Хотя GBU-43/B и носит гордый титул Mother Of All Bombs, но на самом деле это не самая большая и не самая мощная бомба в мире. У американцев есть корректируемая противобункерная авиационная бомба GBU-57.



GBU-57. Фото: theaviationist.com

Она весит 13 600 кг, правда, взрывчатки несет совсем немного — 2700 кг, зато способна пробить 60-метровый слой бетона. GBU-57 имеет лазерное наведение при поддержке GPS, а к цели ее доставит стратегический стелс-бомбардировщик B-2A Spirit.

А самую мощную неядерную бомбу испытали россияне. Есть и «папа всех бомб» — авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ). Она была сброшена со стратегического бомбардировщика Ту-160 11 сентября 2007 года.

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АВБПМ весит меньше, чем GBU-43/B, однако мощность взрыва выше — 44 тонны в тротиловом эквиваленте против 11 тонн у MOAB. Температура в центре взрыва российской АВБПМ в 2 раза выше, чем у MOAB, радиус поражения также больше в 2 раза (300 метров против 140). По мощности российская бомба сопоставима с тактическим ядерным боеприпасом.