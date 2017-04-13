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"Мать всех бомб": чем уникальна GBU-43, сброшенная на Афганистан
14.04.2017 12:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вчера США впервые применили в бою одну из самых мощных неядерных авиационных бомб в мире — GBU-43/B. Ее
Австралийская взрывчатка
Официальное название бомбы — Massive Ordnance Air Blast, «Тяжелый Боеприпас Фугасного Действия". Сокращение MOAB часто расшифровывают как Mother Of All Bombs — «мать всех бомб».
GBU-43/B, конечно, не ядерное оружие, но, в отличие от него, ее можно реально применить для устрашения противника. Бомба весит около 10 тонн, 8,4 из которых приходится на взрывчатое вещество H6.
Кстати, ВВ имеет австралийское происхождение. Эта взрывчатка состоит из смеси RDX (циклотриметилентринитрамина), тротила и алюминиевого порошка.
Главная особенность этой взрывчатки — стойкость к повреждениям и безопасность в обращении. Поэтому она применяется также в торпедах и морских минах.
Гибнет все живое в радиусе 140 м
Сила взрыва GBU-43/B составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте. В радиусе 140 метров от эпицентра взрыва уничтожается не только пехота противника, но и танки. Частичные разрушения происходят на расстоянии в 1,5 км от эпицентра.
Взрыв этой бомбы — мощнейшее психологическое оружие: выжившие бойцы противника получают тяжелые травмы и контузии, надолго выбывая из строя.
GBU-43/B создал известный инженер-конструктор Альберт Уимортс в 2002—2003 годах. В 2005 году он скончался от рака мозга, так и не увидев боевого применения своего изобретения.
Всего на оружейном заводе в Макалистер было изготовлено 15 таких бомб. Одну из них США хотели применить в Ираке в рамках проведения операции «Несокрушимая свобода», но к моменту ее доставки активные боевые действия были закончены.
Высокая точность
Из-за больших размеров (длина 9,17 м и диаметр 102,9 см) сброс бомбы производится из грузового отсека специального самолета MC-130 Combat Talon, разработанного для сил особого назначения фирмой Lockheed на базе многоцелевого транспортного самолета С-130 Hercules.
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Внутри самолета бомба крепится на специальной платформе, которая вместе с бомбой вытягивается через люк при помощи парашюта. После этого, чтобы не потерять скорость, GBU-43/B открепляется от платформы и парашюта, начиная самостоятельное падение на цель.
Бомба оборудована системой наведения KMU-593/B, включающей в себя системы спутниковой и инерциальной навигации. Решетчатые стабилизаторы позволяют GBU-43 планировать и поражать цели с высокой точностью.
Не самая большая, не самая мощная
Хотя GBU-43/B и носит гордый титул Mother Of All Bombs, но на самом деле это не самая большая и не самая мощная бомба в мире. У американцев есть корректируемая противобункерная авиационная бомба GBU-57.
Она весит 13 600 кг, правда, взрывчатки несет совсем немного — 2700 кг, зато способна пробить 60-метровый слой бетона. GBU-57 имеет лазерное наведение при поддержке GPS, а к цели ее доставит стратегический стелс-бомбардировщик B-2A Spirit.
А самую мощную неядерную бомбу испытали россияне. Есть и «папа всех бомб» — авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ). Она была сброшена со стратегического бомбардировщика Ту-160 11 сентября 2007 года.
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АВБПМ весит меньше, чем GBU-43/B, однако мощность взрыва выше — 44 тонны в тротиловом эквиваленте против 11 тонн у MOAB. Температура в центре взрыва российской АВБПМ в 2 раза выше, чем у MOAB, радиус поражения также больше в 2 раза (300 метров против 140). По мощности российская бомба сопоставима с тактическим ядерным боеприпасом.
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Вчера США впервые применили в бою одну из самых мощных неядерных авиационных бомб в мире — GBU-43/B. Ее сбросили с самолета МС-130, чтобы уничтожить тоннели и пещеры...
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