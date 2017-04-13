﻿ velcom запустил тариф "Удобный" с абонентской платой 4,9 рубля в месяц. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom запустил тариф "Удобный" с абонентской платой 4,9 рубля в месяц

14.04.2017 13:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания velcom представила новый тарифный план «Удобный» с включенными минутами и «базовым» количеством мегабайт мобильного интернета.

velcom запустил тариф "Удобный" с абонентской платой 4,9 рубля в месяц
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Абонентская плата составляет 4 рубля 90 копеек в месяц. В тариф включены 300 минут звонков внутри сети velcom, а также 300 МБ интернет-трафика.

Сверх лимита стоимость звонков внутри 3G-сети составляет 2 копейки за минуту, в 2G-сети — 5,45 коп., звонок в другую сеть — 18,5 коп. Одно SMS обойдется в 4,36 коп.

Новые абоненты при подключении на тариф «Удобный» получат дополнительно 750 минут в 3G-сети velcom и скидку 50% на абонентскую плату в течение 90 дней.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания velcom представила новый тарифный план «Удобный» с включенными минутами и «базовым» количеством мегабайт мобильного интернета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
"Мать всех бомб": чем уникальна GBU-43, сброшенная на Афганистан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика