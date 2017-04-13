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velcom запустил тариф "Удобный" с абонентской платой 4,9 рубля в месяц
14.04.2017 13:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания velcom
Абонентская плата составляет 4 рубля 90 копеек в месяц. В тариф включены 300 минут звонков внутри сети velcom, а также 300 МБ интернет-трафика.
Сверх лимита стоимость звонков внутри 3G-сети составляет 2 копейки за минуту, в 2G-сети — 5,45 коп., звонок в другую сеть — 18,5 коп. Одно SMS обойдется в 4,36 коп.
Новые абоненты при подключении на тариф «Удобный» получат дополнительно 750 минут в 3G-сети velcom и скидку 50% на абонентскую плату в течение 90 дней.
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Компания velcom представила новый тарифный план «Удобный» с включенными минутами и «базовым» количеством мегабайт мобильного интернета.
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