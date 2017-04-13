Компания velcom представила новый тарифный план «Удобный» с включенными минутами и «базовым» количеством мегабайт мобильного интернета.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Абонентская плата составляет 4 рубля 90 копеек в месяц. В тариф включены 300 минут звонков внутри сети velcom, а также 300 МБ интернет-трафика.

Сверх лимита стоимость звонков внутри 3G-сети составляет 2 копейки за минуту, в 2G-сети — 5,45 коп., звонок в другую сеть — 18,5 коп. Одно SMS обойдется в 4,36 коп.

Новые абоненты при подключении на тариф «Удобный» получат дополнительно 750 минут в 3G-сети velcom и скидку 50% на абонентскую плату в течение 90 дней.