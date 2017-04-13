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Россиянин подал в суд на Apple из-за размера гигабайта

14.04.2017 13:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Топ-менеджер «Мегафона» Дмитрий Петров судится с компанией Apple из-за несоответствия реальной памяти телефона с заявленной разработчиками. Об этом сообщает издание vc.ru.

Россиянин подал в суд на Apple из-за размера гигабайта
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В начале 2016 года россиянин приобрел iPhone 6s на 16 ГБ, однако обнаружил, что на самом деле объем памяти занижен на 26% и составляет 12 ГБ. Петров обратился в суд. По его словам, в Apple 1 ГБ равен 1000 МБ, однако по российским законам 1 ГБ — это 1024 МБ.

Теперь он требует вернуть потраченные на покупку смартфона 54 тысячи российских рублей (около 1800 белорусских), а также 45 тысяч российских рублей (1500 белорусских) в качестве компенсации и расходов на судебные издержки.

«​Ответчик просит суд провести экспертизу. Не очень понятно зачем, но это ладно. Вопрос — это вообще возможно? Существует какое-то поверенное оборудование для измерения емкости памяти?» — пишет Петров.

Слушания по иску пройдут 22 мая. Ранее по жалобе Петрова против Apple возбудили дело по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке запчастей для iPhone.

 
 
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Топ-менеджер «Мегафона» Дмитрий Петров судится с компанией Apple из-за несоответствия реальной памяти телефона с заявленной разработчиками. Об этом сообщает...

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