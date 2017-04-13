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Microsoft не выдала белорусским силовикам данные о пользователях

14.04.2017 16:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Microsoft отказалась удовлетворить запрос на пользовательскую информацию, поступивший от правоохранительных органов Беларуси. Это следует из «отчета о прозрачности» за вторую половину 2016 года.

Microsoft не выдала белорусским силовикам данные о пользователях
Фото: brodude.ru

Согласно документу, за полгода Microsoft получила из нашей страны один запрос, который касался двух аккаунтов. Компания приняла решение не раскрывать никакую информацию — ни содержимое переписки, ни общие данные аккаунтов.

Запрос поступил от правоохранительных органов — компания не указывает точное название структуры. Также не поясняется, какого из продуктов Microsoft касался запрос — Skype, Hotmail, Outlook или Xbox.

Microsoft не выдала белорусским силовикам данные о пользователях

Всего за полгода в Microsoft пришло 25 837 запросов на выдачу информации о пользователях. Большинство прислали правоохранители из США, Великобритании, Франции и Германии.

Для сравнения: правоохранительные органы США за полгода обратились в компанию более 4000 раз. По 56% аккаунтов была раскрыта общая информация, в 9% случаев Microsoft дала доступ к содержимому переписки, голосовой или видеосвязи. Из России за это же время отправили 10 запросов о 13 пользователях, все они были отклонены.

По данным компании, в последний раз она удовлетворила запрос из Беларуси в первой половине 2013 года. После этого она получила 8 запросов, которые касались 15 аккаунтов, но отклонила их все.

По правилам Microsoft, запросы о данных пользователей должны соответствовать действующему законодательству США. Чтобы получить общие данные об аккаунте (логин, имя и фамилию, место проживания, адрес электронной почты, IP-адрес), нужна официальная повестка, чтобы получить содержимое переписки — ордер или его аналог.

Беларусь не впервые появляется в «отчетах о прозрачности» крупных технологических компаний. В первой половине 2016 года компания Google отказалась раскрыть данные о пяти аккаунтах. Во второй половине 2015 года белорусская сторона получила отказ от Facebook, а в 2013 году — от Apple.

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Теги: Минск
 
 
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