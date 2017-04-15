Этот смартфон способен проработать под нагрузкой два дня, у него хороший дисплей и неплохая камера. В нашем обзоре рассказываем, чем нам запомнилась последняя модель бюджетного планшетофона Xiaomi — Redmi Note 4 с процессором Snapdragon 625.





Как разобраться в этих названиях?

Redmi Note 4, Redmi Note 4X и, наконец, Redmi Note 4 (Snapdragon), который слабее прошлогодних Redmi Note 3 и Redmi Note 3 Pro. Xiaomi совершенно запутала покупателей классификацией своих гаджетов.

Тем не менее в названиях смартфонов Xiaomi есть логика. Топовые устройства принадлежат к линейке Mi, бюджетные — к Redmi. Каждая из них в свою очередь делится на обычные гаджеты и планшетофоны с большими дисплеями. В название последних добавляется слово Note.

Таким образом, Xiaomi Redmi Note — это недорогие смартфоны с большими дисплеями. Цифра в конце тоже понятна — это номер серии. В пролом году была выпущена линейка Redmi Note 3, в этом — Redmi Note 4.

Однако здесь Xiaomi не успокоилась и выпустила уже 3 версии Redmi Note 4. Первый из них, с процессором MediaTek, уже был у нас на обзоре .





Что касается двух других, то это одинаковые по начинке устройства, предназначенные для разных рынков. Redmi Note 4X — китайская версия, а еще один Redmi Note 4 — глобальная.

Обе работают на менее мощном, но более экономичном чипсете Qualcomm Snapdragon 625. Отличия между ними не только в прошивках (по сути, на китайский Note 4X можно поставить «глобалку» от Note 4), но и в поддержке различных диапазонов сетей 4G (LTE).

Именно последний, «глобальный» Redmi Note 4 и побывал у нас на обзоре. Чтобы не путать его с ранее выпущенным устройством на MediaTek, мы будем называть смартфон Redmi Note 4 (Snapdragon).





Упаковка, внешний вид, эргономика

Глобальные версии смартфонов Xiaomi, официально поставляемые в нашу страну, имеют соответствующее указание на упаковке, акцизную марку, краткую инструкцию и гарантийный талон на русском языке.





Кроме них в коробке находится зарядное устройство (с европейской вилкой), кабель USB-microUSB (да, Xiaomi до сих пор использует этот разъем) и скрепка для лотка с SIM-картами.

Пользователь может использовать либо две карты (nanoSIM + microSIM), либо SIM-карту одновременно с microSD-карточкой.

Интересно, что внешне Redmi Note 4 (Snapdragon) ближе не к Note 4 (MediaTek), а к прошлогоднему Redmi Note 3. Дело в том, что у него верхняя и нижняя вставки задней поверхности — пластиковые, тогда как у версии с MediaTek корпус полностью металлический с пластиковыми прослойками антенн. Чем вызвано такое решение производителя, совершенно непонятно.

Redmi Note 4 (MediaTek):





Redmi Note 4 (Snapdragon):





У темно-серой версии смартфона фронтальная панель полностью черная, упоминания производителя на ней нет, зато есть закругленное к краям 2,5D-стекло и сенсорные кнопки с подсветкой.

Сканер отпечатков пальцев находится на задней крышке и претензий к его работе нет никаких. Как и к качеству сборки — уже привычно, что даже недорогие китайские устройства почти не уступают по этому параметру топовым брендам.





В руке Xiaomi Note 4 (Snapdragon) лежит хорошо — за счет закругленной задней крышки и углов, однако «одноручным» его точно не назовешь.

Дисплей

Как и в предыдущих смартфонах линейки Redmi Note, в нашем используется «классический» 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. С такой плотностью пикселей отдельные точки на экране неразличимы.

Для недорогого устройства здесь очень хорошие показатели яркости и контрастности. При наклоне цвета не «выцветают», а картинка почти не темнеет. Кроме того, дисплей прекрасно ведет себя на солнце — запас яркости достаточен. В настройках можно поиграть и с цветовой температурой — сделать картинку «холоднее» или «теплее».





А еще у экрана хорошее олеофобное покрытие, по которому пальцы скользят без проблем.

Производительность

Если к дисплею у нас вопросов нет, то к мощности имеются. По логике, каждая следующая модель серии должна быть, как минимум, не слабее предыдущей. Однако Redmi Note 4 (Snapdragon) слабее не только текущей версии с MediaTek, но и прошлогоднего Note 3 Pro с процессором Snapdragon 650.

В AnTuTu устройство набирает около 60 тысяч баллов. Это немного по сравнению с топовыми устройствами, но если вы не фанат серьезных 3D-развлечений, то мощности вам вполне хватит.







К примеру, довольно тяжелая World of Tanks Blitz на средних настройках идет с комфортными 25−40 fps.





Можно спокойно играть и в более продвинутые игры, но уже на минимальных настройках графики:





Батарея

И вот мы подошли к главному плюсу нашего аппарата. К большому аккумулятору на 4100 мАч здесь подключился очень экономичный процессор Snapdragon 625, уже хорошо известный нам, например, по «долгоиграющему» Moto Z Play ( обзор ).

В итоге в моем стандартном режиме (около получаса разговоров по телефону, такого же количества игр, синхронизации двух почтовых ящиков, трех мессенджеров и около часа web-серфинга в день) гаджет спокойно выдерживал без подзарядки более двух суток! Это очень хороший результат для современных смартфонов.







Синтетический тест подтверждает реальные наблюдения:





Ложка дегтя — отсутствия быстрой зарядки. Штатным зарядным от 0 до 100% смартфон заряжается около 2,5 часов.

Камеры

И пара слов о камерах. От устройства стоимостью около 200 долларов не ожидаешь чудес в плане фотосъемки, однако Redmi Note 4 (Snapdragon) оказался на удивление неплохим фотоаппаратом.





Разумеется, что до признанных флагманов ему далеко, однако основная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0 делает неплохие кадры даже в вечернее время. Разумеется, при слабой освещенности от шумов и проблем с фокусировкой никуда не уйти (ночью вообще сфокусироваться сложно), но днем в хорошую погоду кадры получаются отличными.

Небольшое неудобство возникает лишь из-за довольно широкого угла объектива, который визуально «отдаляет» объекты.

Ниже — примеры снимков в разных условиях:







































































От фронтальной 5-мегапиксельной камеры ждать чудес также не стоит. Но для селфи в соцсети разрешения и качества вполне хватает:





Выводы

Xiaomi дала потенциальным покупателям выбор — купить более мощный Redmi Note 4 с процессором MediaTek Helio X20 или более экономичный — со Snapdragon 625. Цена устройств при этом примерно одинакова. Кроме того, у нас легко можно найти и «китайский» Note 4X (в этом случае обращайте внимание на прошивку).





В актив устройства можно отнести, в первую очередь, время автономной работы, отличные экраны и неплохие для своего уровня камеры. При этом хотелось бы, чтобы смартфон получил менее скучный дизайн и более мощную начинку. Серьезных же недостатков в Xiaomi Redmi Note 4 мы не нашли.