Яйца динозавров были обнаружены в провинции Неукен на юге Аргентины. Их возраст насчитывает 70 млн лет, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Теlam .



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Внутри яиц сохранились останки эмбрионов динозавров. Как рассказала глава департамента по защите культурного наследия Неукена Клаудия Делья Негра, для ученых это находка имеет огромное значение.

«Они полностью исследуют эмбрионы, и уже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов», — отметила она. По ее словам, яйца дошли до наших времен в хорошем состоянии благодаря тому, что местность, где они были найдены, когда-то была болотом, которое затем было погребено под вулканическими отложениями.

Гнездо динозавров случайно нашел местный пастух вблизи населенного пункта Агуада-Сан-Роке еще несколько лет назад, однако ученые сообщили о находке только сейчас. Как отметили исследователи, это не первое подобное открытие в провинции. В 1997 году ученым также удалось найти останки невылупившихся древних пресмыкающихся.

Как отметила Делья Негра, в районе, где были обнаружены яйца, регулярно находят гнезда динозавров, а также останки животных, которые их разоряли. Она выразила надежду, что в этом месте удастся создать палеонтологический парк, который позволит сохранить эту зону для следующих поколений. Кроме того, по мнению Дельи Негра, парк может стать популярной туристической достопримечательностью и создать новые рабочие места в Агуада-Сан-Роке.