МИНСК, 17 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

IT-форум "ТИБО" проходит в Беларуси уже много лет подряд. Традиционно на этой площадке ведущие IT-компании страны, мобильные операторы и интернет-провайдеры представляют последние новинки.

"Сегодня информационные технологии внедряются повсеместно и кардинально преображают все сферы жизнедеятельности человека. Высокая скорость и успешность процессов цифровой трансформации в отраслях — залог устойчивого развития страны, конкурентоспособности экономики и роста благосостояния граждан. Поэтому динамичное развитие IT-сферы входит в число важнейших задач для нашего государства", — говорится в приветственном послании, которое цитирует пресс-служба.

Лукашенко отметил, что за многие годы форум "ТИБО" зарекомендовал себя как одна из наиболее успешных площадок для взаимовыгодного сотрудничества, где наряду с белорусскими компаниями принимают участие корпорации с мировыми именами.

"Айтишный" интернет-мем "айфоны и плафоны" прочно вошел в жизнь белорусов после того, как в ноябре 2016 года Лукашенко пообщался с представителями СМИ из РФ и российскими блогерами.

"Времена нефти и газа уходят. Будущее — за новейшими технологиями. То, что, к счастью, мы создали в свое время — Парк высоких технологий. Вот эти всякие гаджеты, айфоны, плафоны и прочее, это будет приносить богатство в будущем. (…) А это у нас есть, и это мы должны и будем развивать", — сказал президент.

Он упомянул о гаджетах, рассуждая о необходимости постройки белорусской АЭС. По его мнению, своя атомная станция — это не только диверсификация источников энергии, но также и высочайшие технологии.

"Плафонами" или "планшетофонами" (англоязычный вариант — phablet — Sputnik) в мире гаджетов называют класс мобильных устройств с сенсорным экраном диагональю от 5,5 до 7 дюймов. Это слово — результат сложения слов "планшет" и "телефон".