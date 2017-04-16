Компания velcom совместно с «Атлант-Телеком» объявили о старте масштабного строительства высокоскоростных GPON-сетей в Беларуси. Пилотный проект реализован в Бобруйске, где по новой технологии могут быть подключены более 23 тысяч квартир.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

GPON (аббр. от англ. Gigabit Passive optical network, пассивная оптическая сеть) — технология пассивных оптических сетей, предоставляющая доступ в сеть на скорости до 2,4 Гбит/с, а при определенной модернизации оборудования — до 10 Гбит/с.

В ближайшем будущем GPON будет использоваться для покрытия микрорайонов в Минске, областных и крупных районных центров. За счет того, что будет использована существующая оптическая сеть velcom, оператор обещает быструю скорость покрытия.

В компании уверены, что технология имеет задел на ближайшие 5−10 лет, а пока многим не нужно и 100 Мбит/с.