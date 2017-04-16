﻿﻿ До 10 Гбит/сек: velcom начал строительство GPON-сетей в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 10 Гбит/сек: velcom начал строительство GPON-сетей в Беларуси

17.04.2017 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания velcom совместно с «Атлант-Телеком» объявили о старте масштабного строительства высокоскоростных GPON-сетей в Беларуси. Пилотный проект реализован в Бобруйске, где по новой технологии могут быть подключены более 23 тысяч квартир.

До 10 Гбит/сек: velcom начал строительство GPON-сетей в Беларуси
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

GPON (аббр. от англ. Gigabit Passive optical network, пассивная оптическая сеть) — технология пассивных оптических сетей, предоставляющая доступ в сеть на скорости до 2,4 Гбит/с, а при определенной модернизации оборудования — до 10 Гбит/с.

В ближайшем будущем GPON будет использоваться для покрытия микрорайонов в Минске, областных и крупных районных центров. За счет того, что будет использована существующая оптическая сеть velcom, оператор обещает быструю скорость покрытия.

В компании уверены, что технология имеет задел на ближайшие 5−10 лет, а пока многим не нужно и 100 Мбит/с.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания velcom совместно с «Атлант-Телеком» объявили о старте масштабного строительства высокоскоростных GPON-сетей в Беларуси. Пилотный проект реализован...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Индии успешно прооперировали ребенка с восемью конечностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика