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До 10 Гбит/сек: velcom начал строительство GPON-сетей в Беларуси
17.04.2017 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания velcom совместно с «Атлант-Телеком» объявили о старте масштабного строительства высокоскоростных GPON-сетей в Беларуси. Пилотный проект реализован в Бобруйске, где по новой технологии могут быть подключены более 23 тысяч квартир.
GPON (аббр. от англ. Gigabit Passive optical network, пассивная оптическая сеть) — технология пассивных оптических сетей, предоставляющая доступ в сеть на скорости до 2,4 Гбит/с, а при определенной модернизации оборудования — до 10 Гбит/с.
В ближайшем будущем GPON будет использоваться для покрытия микрорайонов в Минске, областных и крупных районных центров. За счет того, что будет использована существующая оптическая сеть velcom, оператор обещает быструю скорость покрытия.
В компании уверены, что технология имеет задел на ближайшие 5−10 лет, а пока многим не нужно и 100 Мбит/с.
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Компания velcom совместно с «Атлант-Телеком» объявили о старте масштабного строительства высокоскоростных GPON-сетей в Беларуси. Пилотный проект реализован...
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