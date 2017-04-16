По последним исследованиям, игра в Рokémon Go действительно помогает людям чаще и продолжительнее заниматься физическими упражнениями.

В игре люди активно исследуют окружающую обстановку. Согласно результатам нового исследования, люди, которые играют более двух раз в неделю, «нахаживают» дополнительные 10.000 шагов. Это редкий случай, когда игра на смартфоне не вызывает гиподинамию.

В отличие от традиционных мобильных приложений Pokémon Go требует от пользователей активных путешествий в реальном мире. Исследователи полагают, что у игры есть большой потенциал стать помощником в поддержании физической формы.

И хотя смартфоны уже давно подвергаются критике как устройства, которые асоциализируют индивидов, профессор Треден Сюй утверждает, что Pokémon Go объединяет людей: «У него есть потенциал для работы в социальных сетях и предотвращения личностной изоляции, – говорит Сюй. – Игры вроде Pokémon Go, могут стать прекрасной альтернативой походам в фитнес-зал».

Автор: Евгений Артемьев

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