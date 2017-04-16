Братья Адам и Дэвид Нэйджи, которые живут из Словакии, представили «первый в мире прозрачный кофе». Об этом сообщает Buzzfeed .



Изображение: clrcff / instagram.com

В основе напитка — зерна арабики. Создатели не разглашают, как именно удалось избавиться от цвета. По их словам, после жарки зерна обрабатывают на протяжении недели, а на приготовление напитка уходит еще около трех часов.

Производитель уверяет, что прозрачный кофе в отличие от обычного не красит зубы. Также напиток не содержит консервантов, искусственных ароматизаторов, стабилизаторов или подсластителей.

Продается напиток пока только в Великобритании и Словакии. Те, кто пробовал кофе, делятся разными впечатлениями. Одним он напомнил «крепкое холодное пиво», а другие говорят, что это больше похоже на «воду с послевкусием кофе».