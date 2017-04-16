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velcom представил "легкий" тариф для смартфонов
17.04.2017 14:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мобильный оператор velcom запустил новый тарифный план «Комфорт лайт» — самый «легкий» в линейке.
Абонентская плата составляет 8,15 рубля в месяц. За них абонентам предложат 500 минут звонков в 3G-сети velcom, 50 минут звонков во все сети и 500 МБ интернет-трафика.
По окончании входящих в абонплату внутрисетевых минут стоимость звонков в 3G-сети velcom составит 1 копейку, в 2G-сети оператора — 4,35 копеек, в другую сеть — 16,35 копеек. 1 мегабайт интенет-трафика сверх пакета обойдется в 2,18 копейки.
Для новых абонентов ежемесячный платеж на первые 90 дней снизят на 50%. Кроме того, новые абоненты получат дополнительные 6 ГБ трафика, которые можно будет использовать в течение первых трех месяцев.
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Мобильный оператор velcom запустил новый тарифный план «Комфорт лайт» — самый «легкий» в линейке.
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