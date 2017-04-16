МИНСК, 17 апр — Sputnik. На площадке сооружения Белорусской АЭС (генеральный проектировщик — АО "Атомпроект", генеральный подрядчик — Группа компаний ASE) завершен монтаж парогенераторов энергоблока №1, сообщили Sputnik в пресс-службе Группы компаний ASE.

Парогенераторы относятся к основному оборудованию реакторной установки (РУ) и предназначены для передачи тепла, произведенного в активной зоне реактора, во второй контур для генерации пара, питающего турбину. Всего специалисты установили на штатное место четыре парогенератора.

"Монтаж парогенераторов завершает этап установки основного оборудования первого контура энергоблока и является стартом для подготовки к следующему важному этапу — сварке главного циркуляционного трубопровода", — привели в пресс-службе слова вице-президента по проекту БелАЭС Группы компаний ASE Виталия Медякова.

В пресс-службе отметили, что проект ВВЭР-1200, по которому сооружается Белорусская АЭС, — один из самых современных в мире, относится к поколению 3+ и соответствует всем международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ.

Главная особенность проекта — комбинированное использование активных и пассивных систем безопасности. Энергоблок оснащен двойной защитной оболочкой и ловушкой расплава, что гарантирует исключение выхода радиоактивности в окружающую среду. "Применяемые в проекте решения отвечают постфукусимским требованиям к надежности атомной станции, ее устойчивости к внешним воздействиям и внутренним отказам. На сегодняшний день ВВЭР-1200 — самый мощный из производимых в России реакторов", — подчеркнули в компании.

Группа компаний АSE создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом" путем объединения компаний отрасли: АО ИК "АСЭ", АО "Атомстройэкспорт", АО "Атомэнергопроект" и АО "АТОМПРОЕКТ".

Почти 80% портфеля заказов группы приходится на проекты за рубежом.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.