МИНСК, 17 апр — Sputnik. Школы Минска с сентября 2017 года начнут подключаться к платформе электронного образования "Знай.бай", с которой уже работают 310 учреждений образования по всей стране.



© Sputnik / Виктор Толочко Медики: детям можно пользоваться планшетом с 6 лет

Постепенный переход к созданию так называемого "электронного правительства" подразумевает и внедрение e-образования в Беларуси. Уже несколько лет в республике работает компания "Знай.бай", которая подключает отечественные школы к системе электронных дневников.

"С нами уже работают 310 школ по всей стране, а с 1 сентября 2017 года внедрять систему будем и в школах Минска", — рассказал журналистам в понедельник директор компании Игорь Севостьянчик.

Решение о внедрении платформы принимается в каждом случае индивидуально директорами школ. К слову, учителям бесплатно для заполнения "электронных дневников" выдают планшеты, а допуск к системе в принципе бесплатный — на этом настояло Министерство образования.

"Определенные дополнительные сервисы уже можно будет предоставлять платно, но там совсем не большая цена. В первую очередь мы — социальный проект", — отметил руководитель компании.

В "Знай.бай" заверяют, что по опыту работы с сотнями школ по Беларуси они могут констатировать значительный рост успеваемости учеников, снижение числа прогулов и увеличение числа свободного времени у педагогов.

"По заявительному принципу родители могут отказываться от бумажных дневников, ведь в электронных есть все, и их заполняют сами педагоги. "Забыть дневник" школьникам не удастся", — заверил Севостьянчик.

Кроме "электронного дневника", платофрма предоставит школьникам возможность доступа к электронным учебникам и ряду других образовательных функций.

Как отметил директор компании, сервисы регулярно проходят проверку в Минобразования, а постепенно их планируется внедрять максимально широко — в том числе и развивать экспорт услуг, за счет чего платформа и будет зарабатывать деньги.