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Обзор клавиатуры SVEN KB-C7300EL с подсветкой рабочей поверхности
18.04.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
С началом кризиса в 2014 году активность многих производителей компьютерного «железа» и периферии существенно снизилась. Этого нельзя сказать о компании SVEN – она продолжает расширять ассортимент и радовать пользователей новинками. Так недавно на рынок вышла клавиатура KB-C7300EL с подсветкой всей рабочей поверхностей.
Пользователи, особенно те, которые привыкли работать за ноутбуками, оценили плюсы подсветки клавиш. Такие клавиатуры удобны для работы по ночам – не нужно включать настольную лампу и создавать дискомфорт для домочадцев. Разработчики приучили нас к тому, что устройства с подсветкой относятся к премиум-сегменту и поэтому стоят дорого. Компания SVEN разрушает стереотип: цена KB-C7300EL всего $10. Давайте выясним, насколько хорошо клавиатура справляется со своими задачами.
За счет полупрозрачных клавиш белого цвета SVEN KB-C7300EL выглядит броско. Преобладание белого цвета – это не столько дизайнерский трюк, сколько практичное решение: такие клавиши лучше пропускают свет.
Корпус клавиатуры выполнен из черного пластика. Полуматовая поверхность немаркая, отпечатки пальцев на ней не заметны. Сборка хорошая, зазоры по корпусу ровные.
Предусмотрены откидные ножки, с помощью которых можно менять угол наклона клавиатуры.
Раскладка SVEN KB-C7300EL стандартная – 104 клавиши большого размера: набирать текст удобно. Между основным блоком и Num Pad находятся полноразмерные стрелки, клавиши Print Screen, Scroll Lock, Pause, Home, Insert, Delete.
Кнопки верхнего ряда по размеру в 2 раза меньше клавиш основного блока. Кнопка Back Space одинарная, а Enter – «двухэтажный». Справа от пробела находится клавиша Win, а слева от него – Fn, которая активирует дополнительные возможности.
Нижний ряд основного блока заканчивается клавишей включения подсветки. Символы латиницы нанесены черным цветом, кириллицы — красным.
И те, и другие отлично видны на белом фоне вне зависимости от того, активирована подсветка или нет.
С помощью клавиш F1-F12 активируются дополнительные функции: запускается медиапроигрыватель, регулируется громкость, включается режим Mute. Некоторые из этих кнопок служат для переключения музыкальных треков, приостановки и запуска воспроизведения. Клавиши F9-F12 используются для активации часто используемых приложений: почтового клиента, браузера и калькулятора. В SVEN KB-C7300EL реализована излюбленная геймерами функция блокировки клавиши Win – при случайном нажатии на кнопку, игра не сворачивается. Сочетанием клавиш Fn+F11 блокируются все кнопки – полезная функция, если в доме есть дети и домашние животные, имеющие привычку разгуливать по рабочему столу.
В клавиатурах чаще всего используется неоновая или белая подсветка. В SVEN KB-C7300EL реализована подсветка голубого цвета. Она гораздо мягче неоновой и белой, поэтому во время работы глаза не устают.
Яркость регулируется клавишами PageUp и PageDown. Предусмотрен «дышащий» режим, в котором яркость подсветки меняется автоматически — создается эффект волны. В этом режиме SVEN KB-C7300EL превращается в настоящий арт-объект.
В SVEN KB-C7300EL используются мембранные переключатели, которые обеспечивают адекватную обратную связь. Нажимаются клавиши мягко, ход небольшой. Клавиатура отлично подходит для набора текста и ввода цифровых данных — ведь справа имеется соответствующий блок. Можно использовать устройство и для казуальных игр.
SVEN KB-C7300EL – одна из самых доступных клавиатур с подсветкой на рынке. Устройство хорошо продумано: есть и мультимедийные клавиши, и цифровой блок. Если вы непременно ищите модель с подсветкой, работаете преимущественно с текстом и ваш бюджет ограничен $10, то SVEN KB-C7300EL просто создана для вас.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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Дизайн Раскладка F-блок Подсветка В работе Заключение С началом кризиса в 2014 году...
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