Нижний ряд основного блока заканчивается клавишей включения подсветки. Символы латиницы нанесены черным цветом, кириллицы — красным.

И те, и другие отлично видны на белом фоне вне зависимости от того, активирована подсветка или нет.

С помощью клавиш F1-F12 активируются дополнительные функции: запускается медиапроигрыватель, регулируется громкость, включается режим Mute. Некоторые из этих кнопок служат для переключения музыкальных треков, приостановки и запуска воспроизведения. Клавиши F9-F12 используются для активации часто используемых приложений: почтового клиента, браузера и калькулятора. В SVEN KB-C7300EL реализована излюбленная геймерами функция блокировки клавиши Win – при случайном нажатии на кнопку, игра не сворачивается. Сочетанием клавиш Fn+F11 блокируются все кнопки – полезная функция, если в доме есть дети и домашние животные, имеющие привычку разгуливать по рабочему столу.

В клавиатурах чаще всего используется неоновая или белая подсветка. В SVEN KB-C7300EL реализована подсветка голубого цвета. Она гораздо мягче неоновой и белой, поэтому во время работы глаза не устают.



Яркость регулируется клавишами PageUp и PageDown. Предусмотрен «дышащий» режим, в котором яркость подсветки меняется автоматически — создается эффект волны. В этом режиме SVEN KB-C7300EL превращается в настоящий арт-объект. В работе В SVEN KB-C7300EL используются мембранные переключатели, которые обеспечивают адекватную обратную связь. Нажимаются клавиши мягко, ход небольшой. Клавиатура отлично подходит для набора текста и ввода цифровых данных — ведь справа имеется соответствующий блок. Можно использовать устройство и для казуальных игр. Заключение SVEN KB-C7300EL – одна из самых доступных клавиатур с подсветкой на рынке. Устройство хорошо продумано: есть и мультимедийные клавиши, и цифровой блок. Если вы непременно ищите модель с подсветкой, работаете преимущественно с текстом и ваш бюджет ограничен $10, то SVEN KB-C7300EL просто создана для вас. Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин

Содержание статьи: