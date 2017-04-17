Несмотря на наложенные санкции и полную изоляцию в плане передачи военных технологий согласно резолюции ООН 2270, армия Северной Кореи постоянно пополняется новыми образцами вооружений — за счет собственных разработок.

ВПК КНДР охватывает в целом до 1800 предприятий, из них основными производителями вооружения и боевой техники являются 134 завода, многие из которых полностью или частично находятся под землей или в скальных толщах. Армия насчитывает больше миллиона человек.

42.TUT.BY выбрал самые сильные северокорейские виды вооружений и подразделений.

Ракеты средней дальности

Северные корейцы достигли определенных успехов в ракетостроении и даже делятся технологиями с другими странами, например, с Ираном. На параде в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена был представлен ряд ракетных комплексов, представляющих серьезную опасность.



Фото: NKnews

Среди них — Pukguksong 2 («Пуккыксон-2» — «Полярная Звезда 2»). Во время испытаний эта ракета в полете достигла высоты 550 км и упала в Японское море примерно в 500 км от точки старта. Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило что «Пуккыксон-2» может оснащаться ядерной боевой частью.



Фото: ЦТАК

Ракета получила новый твердотопливный двигатель, разработанный в КНДР и способна маневрировать в полете. Пусковая установка ракеты смонтирована на танковом шасси. судя по размеру и характерному расположению катков, она позаимствована у Т-62.

Танки «Чонма-216»

Колонны этих танков, показанные на недавнем параде, производят сильное впечатление, если не знать, что перед нами старый добрый Т-62. В ходе модернизации корейцы значительно увеличили огневую мощь этих машин. Танки получили 125-мм гладкоствольную пушку 2А46, на башне установлено два спаренных крупнокалиберных пулемета с бронещитом, защищающим стрелка.



Изображение: youtube.com

Кроме того, танк оснащен двумя пусковыми установками ПТРК «Bulsae-3» (копия российского противотанкового комплекса «Корнет», дальность 5,5 км) и двумя пусковыми установками ПЗРК Hwa’Seong Chong (дальность 5,5 км, по высоте — 3,5 км).

Сам «Чонма-216» оснащен дополнительным бронированием в лобовой проекции. Заметим, что несмотря на свой возраст, танки Т-62 хорошо зарекомендовали себя в сирийском конфликте, где не раз спасали жизнь экипажам, выдерживая попадания противотанковых ракет.

300-мм РСЗО

Северокорейцы активно разрабатывают собственные реактивные системы залпового огня. Одна из них — 300 мм РСЗО KN-09, работы над которой велись с 2013 года. С большой вероятностью при работе над ракетой использованы китайские технологии и решения. Дальность огня новой РСЗО составляет около 200 км.



Изображение: youtube.com

Реактивные снаряды могут иметь осколочно-фугасную, проникающую и, вероятно, кассетную боевую часть. РСЗО устанавливается на шасси с колесной формулой 6×6.



Фото: «Нэнара»

Кабина расчета защищена противопульной броней. При подготовке к пуску, вероятно, могут использоваться данные навигационных спутников систем GPS и ГЛОНАСС.

Ракеты для субмарин

Баллистические ракеты подводных лодок «Пуккыксон-1» впервые были показаны широкой публике на недавнем параде. Военный источник южнокорейского агентства «Рёнхап» утверждает, что дальность пуска этих ракет составляет не менее 1000 км. Это первая северокорейская ракета, разработанная специально для запуска с борта подводной лодки.



Фото: NKnews

Ранее спутнику удалось заснять на верфи в Северной Корее подлодку, вооруженную такими ракетами. Ведущий американский эксперт по вооружению Северной Кореи Джозеф Бермудес уверен, что это крупнейшая северокорейская субмарина класса GORAE (модернизированный класс Sinpo).

Эксперт считает, что субмарины типа Gorae имеют одну или две шахты пусковых ракет и по конструкции похожи на устаревшие советские подлодки проекта 629, которые были куплены в России в 90-х годах в качестве лома.

Спецназ

Северная Корея располагает самым большим количеством подготовленных бойцов спецназа — более 88 тысячами человек. Руководит спецподразделениями Бюро управления легкой пехотой и Разведуправление Генштаба КНДР.



Изображение: youtube.com

Спецназ КНДР делится на три части: разведывательные части, легкая пехота и снайперские части. На эти подразделения возлагаются задачи по диверсионно-разведывательным операциям в тылу противника, а также поддержке агентуры. В случае начала боевых действия, спецназовцы должны открыть «второй фронт» в тылу врага, максимально использую методику ведения партизанской войны.

Замдиректора Института военного и политического анализа Александра Храмчихина считает , что спецназ сухопутных войск КНА включает девять легких пехотных бригад, шесть бригад снайперов, 17 разведывательных батальонов, восемь батальонов пехотинцев.

Северокорейских спецназовцев отличает фанатичность и преданность правящему режиму. Они готовы пожертвовать своей жизнью в случае возникновения ситуаций крайней необходимости, когда к примеру выполнение поставленной задачи и отход становятся невозможными. Так, например, произошло 18 сентября 1996 года, когда подлодка класса «Akula» ВМС КНА села на мель близ города Каннын на востоке южнокорейского побережья Японского моря.

Северокорейские спецназовцы, находившиеся на субмарине, попытались уйти в КНДР по суше. Удалось это сделать только одному бойцу, 13 погибли, а 11 совершили самоубийство, чтобы не попасть в плен.