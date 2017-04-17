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Выставка "ТИБО-2017" открывается в Минске

18.04.2017 07:48 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017" открывается в белорусской столице во вторник.

Выставка "ТИБО-2017" открывается в Минске
© Sputnik Сергей Гунеев
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Выставка ТИБО (TIBO) проходит в Беларуси с 1994 года. Сегодня форум — один из крупнейших специализированных в сфере высоких технологий на территории СНГ.

В "ТИБО-2016" принимали участие около сотни компаний из 18 стран мира, среди которых были США, Япония, Южная Корея и Германия. В рамках форума гостям демонстрируют новейшие разработки в сфере телекоммуникаций и высоких технологий, а также проходят тематические обсуждения.

Очередной форум открывается в Минске 18 апреля и продлится до 21 апреля включительно. Все три дня выставка развернется на площадке Футбольного манежа.

Предполагается, что в рамках ТИБО-2017 о своих новинках расскажут крупнейшие белорусские операторы связи, провайдеры и мобильные гиганты. Покажут здесь и новинки техники, а также иные актуальные в сфере ИКТ темы.

 
Теги: Минск
 
 
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Форум высоких технологий пройдет в белорусской столице уже в 23-й раз.

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