МИНСК, 18 апр — Sputnik. Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017" открывается в белорусской столице во вторник.



© Sputnik Сергей Гунеев Айфоны и плафоны: Лукашенко приветствует участников ТИБО-2017

Выставка ТИБО (TIBO) проходит в Беларуси с 1994 года. Сегодня форум — один из крупнейших специализированных в сфере высоких технологий на территории СНГ.

В "ТИБО-2016" принимали участие около сотни компаний из 18 стран мира, среди которых были США, Япония, Южная Корея и Германия. В рамках форума гостям демонстрируют новейшие разработки в сфере телекоммуникаций и высоких технологий, а также проходят тематические обсуждения.

Очередной форум открывается в Минске 18 апреля и продлится до 21 апреля включительно. Все три дня выставка развернется на площадке Футбольного манежа.

Предполагается, что в рамках ТИБО-2017 о своих новинках расскажут крупнейшие белорусские операторы связи, провайдеры и мобильные гиганты. Покажут здесь и новинки техники, а также иные актуальные в сфере ИКТ темы.