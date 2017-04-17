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В Минске протестировали 5G и достигли скорости 2048 Мбит/с
18.04.2017 10:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На выставке ТИБО-2017 компании beCloud и Huawei впервые в Беларуси протестировали скорости 5G-технологии. Об этом сообщил инфраструктурный оператор beCloud.
По данным компании, в ходе проведенных тестов удалость достичь скорости порядка 2048 Мбит/с. Испытания прошли на базе зоны 5G инфраструктурного оператора, построенной в павильоне.
Достигнутая скорость выше, чем теоретический предел 4G-скоростей — 1000 Мбит/с. Напомним, 5G — пятое поколение мобильной связи. В опытных сетях скорость передачи данных доходит до 7 ГБит/с. Пока этот стандарт не ратифицирован международным союзом по телекоммуникациям (МСЭ).
Белорусское правительство
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На выставке ТИБО-2017 компании beCloud и Huawei впервые в Беларуси протестировали скорости 5G-технологии. Об этом сообщил инфраструктурный оператор beCloud.
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