Ученым впервые удалось исследовать живую особь гигантского корабельного червя — моллюска, о существовании которого было известно уже несколько веков, но поймать живого представителя исследователи смогли только сейчас.



Изображение: usatoday.com

Он живет в грязи филиппинских лагун и питается образующимися от гниения упавших в них деревьев парами сероводорода. Информация была опубликована в журнале The Proceedings at the National Academy of Sciences , передает Газета.Ru .

Благодаря филиппинскому документальному фильму ученые выяснили, что раковины в большом количестве находятся в грязи лагун. Там им и удалось обнаружить живую особь. Как показало исследование, живущий в крепкой раковине червь питается с помощью бактерий, которые перерабатывают выделяющийся в гниющих лагунах сероводород в углерод. При этом его ближайший «родственник», корабельный червь, живет в мягкой раковине и питается древесиной.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Оба вида получают пищу благодаря работе бактерий, но взаимодействуют с разными их видами. Вероятно, именно этим и объясняется такая разница в выборе источника питательных веществ, считают ученые.