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Ученые впервые нашли загадочного червя-гиганта
18.04.2017 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ученым впервые удалось исследовать живую особь гигантского корабельного червя — моллюска, о существовании которого было известно уже несколько веков, но поймать живого представителя исследователи смогли только сейчас.
Он живет в грязи филиппинских лагун и питается образующимися от гниения упавших в них деревьев парами сероводорода. Информация была опубликована в журнале
Благодаря филиппинскому документальному фильму ученые выяснили, что раковины в большом количестве находятся в грязи лагун. Там им и удалось обнаружить живую особь. Как показало исследование, живущий в крепкой раковине червь питается с помощью бактерий, которые перерабатывают выделяющийся в гниющих лагунах сероводород в углерод. При этом его ближайший «родственник», корабельный червь, живет в мягкой раковине и питается древесиной.
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Оба вида получают пищу благодаря работе бактерий, но взаимодействуют с разными их видами. Вероятно, именно этим и объясняется такая разница в выборе источника питательных веществ, считают ученые.
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Ученым впервые удалось исследовать живую особь гигантского корабельного червя — моллюска, о существовании которого было известно уже несколько веков,...
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