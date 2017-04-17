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Ученые впервые нашли загадочного червя-гиганта

18.04.2017 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученым впервые удалось исследовать живую особь гигантского корабельного червя — моллюска, о существовании которого было известно уже несколько веков, но поймать живого представителя исследователи смогли только сейчас.

Ученые впервые нашли загадочного червя-гиганта
Изображение: usatoday.com

Он живет в грязи филиппинских лагун и питается образующимися от гниения упавших в них деревьев парами сероводорода. Информация была опубликована в журнале The Proceedings at the National Academy of Sciences, передает Газета.Ru.

Благодаря филиппинскому документальному фильму ученые выяснили, что раковины в большом количестве находятся в грязи лагун. Там им и удалось обнаружить живую особь. Как показало исследование, живущий в крепкой раковине червь питается с помощью бактерий, которые перерабатывают выделяющийся в гниющих лагунах сероводород в углерод. При этом его ближайший «родственник», корабельный червь, живет в мягкой раковине и питается древесиной.

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Оба вида получают пищу благодаря работе бактерий, но взаимодействуют с разными их видами. Вероятно, именно этим и объясняется такая разница в выборе источника питательных веществ, считают ученые.

 
 
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Ученым впервые удалось исследовать живую особь гигантского корабельного червя — моллюска, о существовании которого было известно уже несколько веков,...

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