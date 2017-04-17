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velcom предложит абонентам "займ" на 100 рублей

18.04.2017 11:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мобильный оператор velcom предоставит своим абонентам до 100 рублей на оплату товаров и услуг с помощью смартфона. Финансовую услугу «v-кошелек» оператор представил на выставке «ТИБО-2017».

velcom предложит абонентам "займ" на 100 рублей
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Воспользоваться денежным лимитом можно будет через приложение v-banking. По словам представителей velcom, новая услуга станет доступна в приложении уже в ближайшие дни.

Получить до 100 рублей на собственные нужды смогут только абоненты velcom, которые являются физическими лицами. Деньги можно использовать для оплаты почти всех услуг через ЕРИП — «от коммунальных платежей до детских кружков». Средства также можно будет потратить на покупку товаров в интернет-магазинах, которые представлены в едином расчетном пространстве.

Вернуть деньги будет нужно до 20 числа следующего месяца. Таким образом в зависимости от дня, когда были взяты деньги, срок рассрочки будет варьироваться от 21 до 50 дней

Для доступа к услуге не понадобится предоставлять справку о доходах, кредитную историю или паспортные данные. Проценты за сумму начисляться не будут, однако нужно будет платить абонентскую плату за услугу «v-кошелек» — 3 рубля в месяц. По словам представителя оператора, в случае неуплаты долга компания будет решать проблему «по стандартной процедуре».

 
 
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Мобильный оператор velcom предоставит своим абонентам до 100 рублей на оплату товаров и услуг с помощью смартфона. Финансовую услугу «v-кошелек» оператор представил...

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