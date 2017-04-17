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в Сирии создали боевого робота, вооруженного двумя гранатометами

18.04.2017 12:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В сети появилось видео дистанционно контролируемой роботизированной платформы, созданной для сирийской армии. Она может быть вооружена как реактивными гранатометами, так и различными видами стрелкового оружия.

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Фотографии новинки впервые были опубликованы в Twitter. Применение таких роботов поможет снизить потери сирийской армии. Солдатам не нужно будет подставляться под огонь противника, а залп из двух гранатометов способен уничтожить снайпера или подавить пулеметное гнездо террористов.

В качестве альтернативного вооружения на фото запечатлен пулемет ПКМ калибра 7,62 мм. Надежное оружие, способное поражать цели на дальности до 1000 м.

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