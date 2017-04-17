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в Сирии создали боевого робота, вооруженного двумя гранатометами
18.04.2017 12:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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Фотографии новинки впервые были опубликованы в Twitter. Применение таких роботов поможет снизить потери сирийской армии. Солдатам не нужно будет подставляться под огонь противника, а залп из двух гранатометов способен уничтожить снайпера или подавить пулеметное гнездо террористов.
В качестве альтернативного вооружения на фото запечатлен пулемет ПКМ калибра 7,62 мм. Надежное оружие, способное поражать цели на дальности до 1000 м.
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