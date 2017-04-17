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life:) представил тарифы для групп с общей абонентской платой

18.04.2017 13:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мобильный оператор life:) анонсировал линейку тарифных планов «Семья», которые позволяют распределять минуты и мегабайты между участниками группы. Новые тарифы представили на выставке «ТИБО-2017».

life:) представил тарифы для групп с общей абонентской платой
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тарифы «Семья 1», «Семья 2», «Семья 3» и «Мультинет» дают возможность объединить пользователей в группы с одной абонентской платой и общими лимитами минут и мегабайт интернет-трафика.

В группе может быть до девяти абонентов. Среди них есть один «Организатор», который оплачивает тариф и распределяет минуты и мегабайты. Остальные — «Пользователи» — могут использовать минуты и мегабайты, а также видеть текущие расходы.

life:) представил тарифы для групп с общей абонентской платой

Разговоры и SMS внутри группы не ограничены. Распределять минуты и мегабайты организатор может через сайт или мобильное приложение Smart life:).

Тариф «Семья 1» предусматривает 400 минут звонков во всем сети и 4 ГБ интернет-трафика за 14,9 рублей в месяц. «Семья 2» предложит 800 минут и 8 ГБ за 24,9 рублей в месяц, «Семья 3» — 1200 минут и 12 ГБ за 34,9 рублей, «Мультинет» — 200 минут и 20 ГБ за 14,9 рублей.

По словам представителей компании, новые тарифы  будут доступны абонентам в ближайшее время.

 
 
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Мобильный оператор life:) анонсировал линейку тарифных планов «Семья», которые позволяют распределять минуты и мегабайты между участниками группы. Новые тарифы...

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