МИНСК, 18 апр — Sputnik. Торжественная церемония открытия 23-й выставки телекоммуникационных и информационных технологий TIBO-2017 прошла во вторник в Минске.

Международный форум открылся на площадке Футбольного манежа в Минске во вторник и будет работать до пятницы включительно. В течение четырех дней в рамках TIBO пройдет ряд презентаций — как новых моделей смартфонов и планшетов, так и предложений от операторов связи и разработок отечественных IT-компаний.



© Sputnik Сергей Гунеев Айфоны и плафоны: Лукашенко приветствует участников ТИБО-2017

Как подчеркнул на церемонии открытия выставки первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, развитие высоких технологий — одна из главных задач развития республики.

Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Хоулинь Чжао в своем приветственном слове поблагодарил белорусское правительство и напомнил, что в прошлом году он встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а в этом — с премьером Андреем Кобяковым. "Я должен признать, что сфере информационных и коммуникационных технологий в республике отдают большое внимание", — отметил Чжао.

По словам генсека МСЭ, Беларусь занимает 31 место в мире по уровню развития ИКТ, а на постсоветском пространстве — и вовсе первое. "И ваш премьер-министр меня заверил, что мировых лидеров нагнать вам осталось совсем немного", — добавил он.



© Sputnik / Александр Шурмелев Официальные лица Беларуси и высокопоставленные гости из-за рубежа открыли выставку TIBO

Российский министр связи Николай Никифоров признал: в РФ с "искренним восхищением следят за темпами развития телекоммуникационной и IT-сфер в Беларуси", а также приветствовал всех участников форума.

В первый день работы "ТИБО-2017" на выставке также присутствовали министры связи ряда стран — Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, а также представители ведомств Туркменистана, Узбекистана и Латвии. Принимали участие министры и в очередном заседании Регионального содружества в области связи (РСС).

В рамках TIBO-2017 в Минске уже были опробованы технологии связи пятого поколения 5G, представлен ряд инновационных новинок — не только в сфере связи, но даже медицине. Полная программа выставки доступна на сайте форума.