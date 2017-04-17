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Представлена видеокарта Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium

18.04.2017 11:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Palit представила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium, которая может похвастаться заводским разгоном и системой охлаждения TurboJET4 с двумя двойными вентиляторами с антивихревым дизайном.

Новый флагман Palit превосходит эталонные решения на 7% по производительности, греется на 12 градусов меньше и шумит на 6 дБ ниже при максимальной нагрузке. В режиме умеренной работы (например, при просмотре фильмов или веб-серфинге) карточка вообще не издает никаких шумов.

Представлена видеокарта Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium

Также ускоритель оснащен настраиваемой светодиодной подсветкой, которая может менять цвет в соответствии с температурой GPU.

Видеокарта имеет три частотных режима. В Silence Mode графический ускоритель работает на частоте до 1518 МГц, в Gaming Mode частота составляет 1556/1670 МГц, в OC Mode – 1594/1708 МГц.

Стоимость видеокарты Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium пока не объявлена.

 
 
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Компания Palit представила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium, которая может похвастаться заводским...

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