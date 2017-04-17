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Опубликована чертежная схема iPhone 8

18.04.2017 11:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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На просторах китайской соцсети Weibo появилась чертежная схема смартфона iPhone 8, которая подтверждает множество слухов об устройстве.

Согласно утечке, новинка действительно получит экран, который займет почти всю лицевую поверхность устройства. Диагональ матрицы составит 5,78 дюйма, а защиту ей обеспечит 2.5D-стекло. Толщина экранной рамки в любой точке не будет превышать 4 мм, из которых 2,57 мм придется на покатое стекло.

Опубликована чертежная схема iPhone 8

Фронтальная камера может быть встроена непосредственно в экран. Рядом с ней будут расположены сканер глаза, датчики освещенности и приближения.

Физической кнопки Home не будет. Ее место замет виртуальная сенсорная панель со встроенным сканером отпечатков, который может стать причиной задержки смартфона на несколько недель или месяцев. Габариты iPhone 8 составят 137,54 х 64,54 мм, тогда как размеры iPhone 7 равны 138,3 х 67,1 мм.

 
 
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На просторах китайской соцсети Weibo появилась чертежная схема смартфона iPhone 8, которая подтверждает...

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