﻿ Apple предложила LG заняться производством OLED-экранов для iPhone. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple предложила LG заняться производством OLED-экранов для iPhone

18.04.2017 12:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Apple предложила южнокорейской LG заняться поставками OLED-экранов для смартфонов iPhone образца 2018 года.

Руководство корейкой корпорации проявило интерес к данному предложению и даст свой ответ к июню текущего года. Компании необходимо время, чтобы определиться сможет ли она наладить массовое производство соответствующих панелей. Напомним, что сегодня LG специализируется на телевизионных матрицах и экранах для умных часов. В производстве экранов для смартфонов компания имеет небольшой опыт.

Apple предложила LG заняться производством OLED-экранов для iPhone

Сотрудничество с LG поможет Apple диверсифицировать поставки OLED-панелей для своей будущей продукции и снизить зависимость от компании Samsung, которая практически полностью контролирует соответствующий рынок. В свою очередь LG получит деньги американской корпорации и увеличит свою конкурентоспособность.

В этом году Apple выпустит всего один смартфон с OLED-экраном, в следующем - два или три.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Apple предложила южнокорейской LG заняться поставками OLED-экранов для смартфонов iPhone образца 2018...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
в Сирии создали боевого робота, вооруженного двумя гранатометами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика