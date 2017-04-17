Компания Apple предложила южнокорейской LG заняться поставками OLED-экранов для смартфонов iPhone образца 2018 года.

Руководство корейкой корпорации проявило интерес к данному предложению и даст свой ответ к июню текущего года. Компании необходимо время, чтобы определиться сможет ли она наладить массовое производство соответствующих панелей. Напомним, что сегодня LG специализируется на телевизионных матрицах и экранах для умных часов. В производстве экранов для смартфонов компания имеет небольшой опыт.





Сотрудничество с LG поможет Apple диверсифицировать поставки OLED-панелей для своей будущей продукции и снизить зависимость от компании Samsung, которая практически полностью контролирует соответствующий рынок. В свою очередь LG получит деньги американской корпорации и увеличит свою конкурентоспособность.

В этом году Apple выпустит всего один смартфон с OLED-экраном, в следующем - два или три.