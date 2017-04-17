﻿ Google Hire составит конкуренцию LinkedIn. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Google Hire составит конкуренцию LinkedIn

18.04.2017 15:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Google готовится к запуску нового сервиса, который поможет работодателям найти новых сотрудников. Он называется Google Hire и должен заработать в ближайшее время. Пока доступна только главная страница сервиса.

Соискатели смогут размещать на сервисе свои резюме и делиться с потенциальными нанимателями только теми персональными данными, которые сочтут важными и нужными. Многие компании уже тестируют новый сервис интернет-гиганта. Среди них Medisas, Poynt, DramaFever, SingleHop и CoreOS.

Google Hire составит конкуренцию LinkedIn

Google Hire призван составить конкуренцию сервису LinkedIn, который компания Microsoft купила в прошлом году за $26,2 миллиарда. Напомним, что в России LinkedIn внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в связи с чем Google Hire может занять его место.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google готовится к запуску нового сервиса, который поможет работодателям найти новых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Теперь официально: выставка TIBO-2017 открылась в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика