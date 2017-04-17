Компания Google готовится к запуску нового сервиса, который поможет работодателям найти новых сотрудников. Он называется Google Hire и должен заработать в ближайшее время. Пока доступна только главная страница сервиса.

Соискатели смогут размещать на сервисе свои резюме и делиться с потенциальными нанимателями только теми персональными данными, которые сочтут важными и нужными. Многие компании уже тестируют новый сервис интернет-гиганта. Среди них Medisas, Poynt, DramaFever, SingleHop и CoreOS.





Google Hire призван составить конкуренцию сервису LinkedIn, который компания Microsoft купила в прошлом году за $26,2 миллиарда. Напомним, что в России LinkedIn внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в связи с чем Google Hire может занять его место.