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Google Hire составит конкуренцию LinkedIn
18.04.2017 15:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Google готовится к запуску нового сервиса, который поможет работодателям найти новых сотрудников. Он называется Google Hire и должен заработать в ближайшее время. Пока доступна только
Соискатели смогут размещать на сервисе свои резюме и делиться с потенциальными нанимателями только теми персональными данными, которые сочтут важными и нужными. Многие компании уже тестируют новый сервис интернет-гиганта. Среди них Medisas, Poynt, DramaFever, SingleHop и CoreOS.
Google Hire призван составить конкуренцию сервису LinkedIn, который компания Microsoft купила в прошлом году за $26,2 миллиарда. Напомним, что в России LinkedIn внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в связи с чем Google Hire может занять его место.
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Компания Google готовится к запуску нового сервиса, который поможет работодателям найти новых...
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