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velcom анонсировал звонки по Wi-Fi

18.04.2017 17:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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velcom анонсировал звонки по Wi-Fi

Мобильный оператор velcom в рамках выставки «ТИБО-2017» первым в Беларуси представил технологию Wi-Fi Calling, которая позволит абонентам компании совершать голосовые звонки внутри мобильной сети через Wi-Fi-сеть.

Технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi) позволяет пользоваться голосовой связью с сохранением мобильного номера абонента через любую доступную Wi-Fi-сеть. Порядок действий при таком звонке ничем не отличается от механизма обычного вызова: абонент выбирает любой номер из записной книги, а смартфон автоматически осуществляет соединение, но посредством сети Wi-Fi. Специальное приложение для этого не требуется – достаточно один раз активировать функцию на телефоне и звонить привычным способом. Как и в случае с интернетом, при наличии свободных хот-спотов смартфон будет в первую очередь использовать возможности Wi-Fi.

После коммерческого запуска через Wi-Fi можно будет звонить как внутри сети velcom, так и на номера других мобильных операторов и стационарные номера. В отличие от существующих ОТТ-сервисов, Wi-Fi Calling осуществляет вызов с использованием сети мобильного оператора. Точка доступа Wi-Fi в определенной мере выполняет функцию базовой станции оператора. Причем Wi-Fi-вызов будет стоить абоненту столько же, сколько и обычный в соответствии с его тарифным планом при сохранении высокого качества HD-звонков.

Технология позволит повысить качество голосовой связи и расширить территорию ее охвата. Сервис Wi-Fi calling может быть востребован в магазинах или кафе, расположенных в цокольных и подвальных помещениях. Также технология может найти применение в отдаленных от вышек связи населенных пунктах, на дачах и хуторах, где прохождению сигнала препятствуют внешние преграды, а также в ряде бизнес-центров с внешним остеклением, экранирующим прохождение мобильного сигнала.

 
 
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Мобильный оператор velcom в рамках выставки «ТИБО-2017» первым в Беларуси представил...

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