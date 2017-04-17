На выставке «ТИБО-2017» компании beCloud и Huawei впервые в Беларуси протестировали скорости 5G-технологии. Об этом сообщил инфраструктурный оператор beCloud, передает TUT.BY .

По данным компании, в ходе проведенных тестов удалость достичь скорости порядка 2048 Мбит/с. Испытания прошли на базе зоны 5G инфраструктурного оператора, построенной в павильоне.

Достигнутая скорость выше, чем теоретический предел 4G-скоростей — 1000 Мбит/с. Напомним, 5G — пятое поколение мобильной связи. В опытных сетях скорость передачи данных доходит до 7 ГБит/с. Пока этот стандарт не ратифицирован Международным союзом электросвязи (МСЭ).

Белорусское правительство наметило разработку плана мероприятий по внедрению 5G, она должна быть закончена к первому полугодию 2019 года. Также в планах — пилотные зоны новой технологии с учетом принятия Международным союзом электросвязи соответствующего стандарта.

По предварительным данным, белорусы смогут воспользоваться 5G не раньше 2020 года, скорость соединения составит до 10 Гбит/с. Представитель beCloud не исключил, что частоты 5G будет распределять один инфраструктурный оператор, как и в случае с 4G.