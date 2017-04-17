﻿ В Минске протестировали 5G. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске протестировали 5G

18.04.2017 17:11 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
В Минске протестировали 5G

На выставке «ТИБО-2017» компании beCloud и Huawei впервые в Беларуси протестировали скорости 5G-технологии. Об этом сообщил инфраструктурный оператор beCloud, передает TUT.BY.

По данным компании, в ходе проведенных тестов удалость достичь скорости порядка 2048 Мбит/с. Испытания прошли на базе зоны 5G инфраструктурного оператора, построенной в павильоне.

Достигнутая скорость выше, чем теоретический предел 4G-скоростей — 1000 Мбит/с. Напомним, 5G — пятое поколение мобильной связи. В опытных сетях скорость передачи данных доходит до 7 ГБит/с. Пока этот стандарт не ратифицирован Международным союзом электросвязи (МСЭ).

Белорусское правительство наметило разработку плана мероприятий по внедрению 5G, она должна быть закончена к первому полугодию 2019 года. Также в планах — пилотные зоны новой технологии с учетом принятия Международным союзом электросвязи соответствующего стандарта.

По предварительным данным, белорусы смогут воспользоваться 5G не раньше 2020 года, скорость соединения составит до 10 Гбит/с. Представитель beCloud не исключил, что частоты 5G будет распределять один инфраструктурный оператор, как и в случае с 4G.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке «ТИБО-2017» компании beCloud и Huawei впервые в Беларуси протестировали...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Google Hire составит конкуренцию LinkedIn
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика