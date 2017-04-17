﻿ velcom построил GPON-сеть в Бобруйске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom построил GPON-сеть в Бобруйске

18.04.2017 17:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания velcom совместно с «Атлант Телеком» начинает строительство высокоскоростных сетей GPON в Беларуси. Первый проект реализован в Бобруйске. На сегодняшний день в районном центре проложено более 80 километров оптического кабеля, к которому есть возможность подключить более 23 тысячи квартир.

Сегодня абоненты могут подключиться к интернету по новой технологии на скорости до 100 Мбит/сек. Однако потенциал GPON гораздо выше и при определенной модернизации оборудования может предоставлять пользователям скорость до 10 Гбит/сек. Учитывая мировые тенденции потребления трафика, такая скорость белорусам может понадобиться через 5-10 лет.

Проект в Бобруйске стал первым, но далеко не последним: оператор планирует строить GPON-сети по всей Беларуси. В частности, новая технология, как ожидается, будет использоваться для покрытия новых микрорайонов Минска и областных центров. Кроме того, «пассивная оптика» вслед за Бобруйском придет и в другие районные города.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания velcom совместно с «Атлант Телеком» начинает строительство высокоскоростных сетей GPON в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
velcom представил тарифный план «Комфорт лайт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика