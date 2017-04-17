Компания velcom совместно с «Атлант Телеком» начинает строительство высокоскоростных сетей GPON в Беларуси. Первый проект реализован в Бобруйске. На сегодняшний день в районном центре проложено более 80 километров оптического кабеля, к которому есть возможность подключить более 23 тысячи квартир.

Сегодня абоненты могут подключиться к интернету по новой технологии на скорости до 100 Мбит/сек. Однако потенциал GPON гораздо выше и при определенной модернизации оборудования может предоставлять пользователям скорость до 10 Гбит/сек. Учитывая мировые тенденции потребления трафика, такая скорость белорусам может понадобиться через 5-10 лет.

Проект в Бобруйске стал первым, но далеко не последним: оператор планирует строить GPON-сети по всей Беларуси. В частности, новая технология, как ожидается, будет использоваться для покрытия новых микрорайонов Минска и областных центров. Кроме того, «пассивная оптика» вслед за Бобруйском придет и в другие районные города.