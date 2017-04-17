Мобильный оператор velcom представил новый тарифный план «Комфорт лайт», стоимость которого составляет 8,15 рубля в месяц. При этом для новых абонентов она снижена на 50% – всего 4,075 рубля в течение первых 90 дней.

В абонплату тарифа «Комфорт лайт» включены 500 минут в 3G-сети velcom, 50 минут во все сети Беларуси и 500 МБ интернет-трафика. Кроме того, новые абоненты этого тарифного плана получат бонус в рамках акции – 6 ГБ трафика.

По окончании входящих в абонплату внутрисетевых минут стоимость звонков в 3G-сети составит всего 1 копейку.

Как и на остальных тарифах линейки, абоненты тарифа «Комфорт лайт» смогут контролировать расход своих мегабайтов и не опасаться уйти в серьезный «минус» после интернет-серфинга: абоненту бесплатно придет SMS с уведомлением об окончании включенного в абонентскую плату трафика. Стоимость 1 МБ интернета сверх включенного в абонплату составит 2,18 копейки.