Мобильный оператор life:) представил новую линейку тарифных планов «Семья» . Теперь на одном тарифном плане может быть несколько абонентов, то есть оплачивается только одна абонентская плата, а минутами и мегабайтами пользуется вся семья.

Кроме минут на все сети и мегабайт, тарифы включают: безлимитные звонки и SMS между пользователями одной группы, безлимит для мессенджеров BiP, Viber и WhatsApp.

В линейку входит четыре тарифных плана: «Семья 1», «Семья 2», «Семья 3» и «Мультинет».

Для того чтобы начать пользоваться семейным тарифным планом вместе достаточно подключиться или перейти на любой тариф из линейки, пригласить других пользователей в свою группу, раздать им минуты и мегабайты. Все это можно сделать в мобильном приложении Smart life:), в личном кабинете на сайте, в USSD-меню *555#.

Все пользователи, которые приняли приглашения от организатора, меняют свой тарифный план на тариф из линейки «Семья». Но оплачивает тарифный план только организатор, остальные лишь пользуются минутами, мегабайтами. Сколько чего израсходовано и сколько осталось можно увидеть в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении Smart life:).

Тариф «Мультинет» предназначен преимущественно для устройств – в нем меньше минут и больше мегабайт, которые можно распределить на все устройства с SIM-картами: на смартфон, планшет, модем.