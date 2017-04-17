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velcom представил недорогой тариф с минутами и интернетом
18.04.2017 18:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания velcom представила новый тарифный план «Удобный» с включенными минутами и «базовым» количеством мегабайт мобильного интернета за 4,90 рубля в месяц.
Абоненты нового тарифного плана получают 300 минут внутри сети velcom для звонков друзьям, родным и близким, а также 300 МБ интернет-трафика, чтобы идти в ногу со временем и оставаться онлайн. Стоимость дополнительных звонков в 3G-сети составляет всего 2 копейки за минуту.
Дополнительно все новые абоненты при подключении на тариф «Удобный» получат специальные бонусы: 750 минут в 3G-сети velcom и скидку 50% на абонентскую плату в течение 90 дней – абонплата в рамках акции составит всего 2,45 рубля в месяц.
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Компания velcom представила новый тарифный план «Удобный» с включенными минутами...
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