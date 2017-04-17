Компания МТС объявила о запуске платформы для тестирования интернета вещей (IoT), созданной в партнерстве с компанией HUAWEI на основе технологии NB-IoT (NarrowBand Internet of Things). Технология предназначена для запуска новых цифровых решений и продуктов.

NB-IoT – новая технология, стандартизация которой была завершена лишь в 2016 году. NB-IoT нетребовательна к полосе частот: она использует узкополосный сигнал шириной 180 кГц в любом разрешенном оператору диапазоне со скоростью обмена до 250 кбит/с. Дальность действия на открытой местности – до 22 км, что позволяет обеспечивать устойчивое покрытие в труднодоступных местах. Передатчики NB-IoT способны работать в сети оператора до 10 лет от автономного миниатюрного аккумулятора.

На «ТИБО-2017» МТС совместно с Huawei демонстрирует NB-IoT продукты из многих сфер, раскрывая их возможности. Так, посетители выставки смогут познакомиться с интернетом вещей в сельском хозяйстве. Это метеостанция с NB-IoT-датчиками, позволяющая производить удаленные замеры температуры, влажности, окружающей среды и почвы, оценивать уровень выпадения осадков, скорость ветра, влажность листа. Платформа проанализирует все показатели и предупредит о возможных рисках – заморозках, потребности в поливе, появлении вредоносных насекомых и других. Информирование происходит через приложение на смартфоне или SMS-сообщение.

Также в рамках выставки посетители смогут протестировать трекер для детей в виде браслета и трекер для домашних животных. В этом случае интернет вещей позволяет контролировать любые перемещения, следить за показаниями пульса и сна. Кроме того, с помощью этого решения можно получать и отправлять звуковые сообщения.

Еще один продукт – «Умный замок» – мобильное приложение, разработанное для пунктов проката велосипедов: пользователь может оплатить услуги, а арендодатель –проконтролировать платеж и отследить местонахождение велосипеда.

В ближайшее время платформа для интернета вещей будет проходить тестирование на конкретных продуктах, после чего планируется запустить ее в коммерческую эксплуатацию и осуществлять дальнейшее масштабирование проекта.