Игры Microsoft начинают постепенно появляться в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Среди них стратегия Halo Wars: Definitive Edition, которая появится на упомянутой площадке уже 20 апреля, сообщает InGame . До этого она была доступна только в магазине Windows Store, который не пользуется популярностью.

Halo Wars — это история об испытаниях корабля «Дух Огня» Космического Командования Объединенных Наций и о битве бесстрашной команды судна против Ковенанта на планете Жатва. Сюжет разворачивается за двадцать лет до событий игры Halo: Combat Evolved.

Оригинальная игра вышла в 2009 году. Обновленная версия предлагает улучшенную графику, новые кинематографические эффекты и включает все ранее выпущенные дополнения.