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Стратегия Halo Wars: Definitive Edition выйдет в Steam
18.04.2017 18:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Игры Microsoft начинают постепенно появляться в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Среди них стратегия Halo Wars: Definitive Edition, которая появится на упомянутой площадке уже 20 апреля, сообщает
Halo Wars — это история об испытаниях корабля «Дух Огня» Космического Командования Объединенных Наций и о битве бесстрашной команды судна против Ковенанта на планете Жатва. Сюжет разворачивается за двадцать лет до событий игры Halo: Combat Evolved.
Оригинальная игра вышла в 2009 году. Обновленная версия предлагает улучшенную графику, новые кинематографические эффекты и включает все ранее выпущенные дополнения.
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Игры Microsoft начинают постепенно появляться в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Среди них стратегия Halo...
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