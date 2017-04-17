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Стратегия Halo Wars: Definitive Edition выйдет в Steam

18.04.2017 18:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Игры Microsoft начинают постепенно появляться в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Среди них стратегия Halo Wars: Definitive Edition, которая появится на упомянутой площадке уже 20 апреля, сообщает InGame. До этого она была доступна только в магазине Windows Store, который не пользуется популярностью.

Halo Wars — это история об испытаниях корабля «Дух Огня» Космического Командования Объединенных Наций и о битве бесстрашной команды судна против Ковенанта на планете Жатва. Сюжет разворачивается за двадцать лет до событий игры Halo: Combat Evolved.

Оригинальная игра вышла в 2009 году. Обновленная версия предлагает улучшенную графику, новые кинематографические эффекты и включает все ранее выпущенные дополнения.

 
 
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Игры Microsoft начинают постепенно появляться в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Среди них стратегия Halo...

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