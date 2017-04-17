Компания Electronic Arts рассекретила сюжетные подробности шутера Star Wars: Battlefront II, презентация которого состоялась на прошлых выходных.

Battlefront II предложит сюжетную кампанию о мести, предательстве и расплате, сообщает InGame . Действие развернется между событиями шестого и седьмого эпизодов. Авторы игры хотят рассказать историю, которая поведает о том, что происходило в далекой-далекой галактике после уничтожения «Звезды смерти» и до создания базы «Старкиллер».

Протагонистом является девушка по имени Иден Версио, дочь высокопоставленного офицера в армии Империи, которая является бойцом специального подразделения, сражающегося с повстанцами.

Star Wars: Battlefront II выйдет 17 ноября 2017 года на РС, PlayStation 4 и Xbox One.