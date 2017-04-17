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Сюжетные подробности Star Wars: Battlefront II
18.04.2017 18:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Electronic Arts рассекретила сюжетные подробности шутера Star Wars: Battlefront II, презентация которого состоялась на прошлых выходных.
Battlefront II предложит сюжетную кампанию о мести, предательстве и расплате, сообщает
Протагонистом является девушка по имени Иден Версио, дочь высокопоставленного офицера в армии Империи, которая является бойцом специального подразделения, сражающегося с повстанцами.
Star Wars: Battlefront II выйдет 17 ноября 2017 года на РС, PlayStation 4 и Xbox One.
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Компания Electronic Arts рассекретила сюжетные подробности шутера Star Wars: Battlefront II, презентация которого...
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