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Сюжетные подробности Star Wars: Battlefront II

18.04.2017 18:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Electronic Arts рассекретила сюжетные подробности шутера Star Wars: Battlefront II, презентация которого состоялась на прошлых выходных.

Battlefront II предложит сюжетную кампанию о мести, предательстве и расплате, сообщает InGame. Действие развернется между событиями шестого и седьмого эпизодов. Авторы игры хотят рассказать историю, которая поведает о том, что происходило в далекой-далекой галактике после уничтожения «Звезды смерти» и до создания базы «Старкиллер».

Протагонистом является девушка по имени Иден Версио, дочь высокопоставленного офицера в армии Империи, которая является бойцом специального подразделения, сражающегося с повстанцами.

Star Wars: Battlefront II выйдет 17 ноября 2017 года на РС, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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Компания Electronic Arts рассекретила сюжетные подробности шутера Star Wars: Battlefront II, презентация которого...

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