Viber — один самых популярных мессенджеров в Беларуси, во всем мире в нем зарегестрировались более 800 миллионов пользователей. 42.TUT.BY публикует список полезных функций сервиса, о которых вы могли не знать.





Исчезающие сообщения

Исчезающие фото- и видеосообщения стали доступны пользователям в феврале 2017 года. Главная особенность исчезающих сообщений заключается в том, что после просмотра они автоматически удаляются из диалога по истечении заданного пользователем периода времени (1, 3, 7 или 10 секунд).

Групповые чаты

Пользователи Viber могут не только вести в приложении личную переписку с друзьями и близкими, но и создавать групповые чаты, объединяя до 199 нужных телефонных номеров в переписке.

Скрытые чаты

Пользователи Viber могут скрыть с экранов своих мобильных устройств любой личный чат. Скрытые чаты не видны в интерфейсе приложения в меню диалогов. Получить доступ к ним можно только после ввода секретного PIN-кода. Чаты можно скрыть только на экране смартфона или планшета.

Удаление отправленного сообщения

В случае, если вы по ошибке отправили сообщение Viber не тому адресату или уже после нажатия на кнопку «Отправить» передумали делать это, в приложении вы можете удалить переданное вами сообщение как со своего устройства, так и с устройства адресата.

Секретные чаты





Секретные чаты появились в Viber марте этого 2017 года. Содержание секретных чатов Viber доступно только его участникам. При этом в них реализовано несколько способов защиты данных. Так, сообщения из секретного чата нельзя пересылать третьим лицам. Кроме того, пользователю, который создал секретный чат, будут приходить уведомления в случае, если кто-то из собеседников сделает скриншот переписки в нем. Весь чат можно запрограммировать на удаление по истечение определенного времени, если будут необходимы экстраординарные меры безопасности (от 1 секунды до 7 дней).

Viber для компьютера

Viber доступен пользователям не только на смартфонах, но и на стационарных компьютерах. Десктопная версия мессенджера предлагает столь же широкий функционал, что и мобильная — здесь доступны все те же стикеры, смайлы, чаты и возможности передачи медиафайлов. Кроме того, при установке она автоматически синхронизируется с мобильным устройством пользователя и переносит на его ПК историю переписки и звонков (при сохранении соответствующих настроек аккаунта).

Отправка коротких видео

Благодаря этой функции приложения Viber, встроенной в окно чата, пользователи могут быстро отправлять собеседникам короткие (продолжительностью до 30 секунд) видеосообщения. Для записи и отправки таких видео необходимо один раз нажать на кнопку голосового сообщения, а после этого — удерживать появившийся на ее месте значок видеозаписи. Пользователи могут быстро переключаться между голосовыми и видеосообщениями, выбирая наиболее удобный в каждый момент времени способ взаимодействия с друзьями.

Viber Out

Viber Out — это сервис, который позволяет пользователям Viber звонить на любые — мобильные и городские — телефонные номера по привлекательным тарифам. Таким образом через приложение можно связываться и с теми людьми, которые его не используют. Счет Viber Out пополняется через магазин приложений, а сумма, на которую он уменьшается при совершении вызова, зависит от тарифов страны, на территории которой находится собеседник пользователя, и продолжительности разговора.

Дополнения для чатов

В приложении Viber 6.5.5 пользователям стали доступны дополнения для чатов. Так, к примеру, с помощью них они могут прямо в окне диалога осуществлять поиск на английском языке по gif-изображениям, онлайн-энциклопедии Википедия или стикерам. Для этого достаточно всего лишь нажать на значок «@» и выбрать название необходимого сервиса из списка. В частности, команда «@stickers» открывает в окне чата быстрый доступ к коллекции стикеров Viber. Например, пользователь может сделать запрос «@stickers hello» и получить на него варианты стикеров Viber для приветствия.

Паблик аккаунты

В конце 2016 года в Viber появился новый инструмент для бизнеса — паблик-аккаунты. Эта функция позволяет следить за общением своих кумиров, любимых компаний и оперативными новостями средств массовой информации в специальных чатах, которые открыты для всех пользователей Viber. Кстати, свой паблик-аккаунт есть и у белорусского портала TUT.BY — сейчас к нему присоединились уже более 270 тысяч подписчиков.

Чат-боты

На платформе паблик аккаунтов в Viber бренды, СМИ и известные личности могут использовать для общения со своей аудиторией технологии искусственного интеллекта — чат-боты. К примеру, бот TUT.BY готов предложить последние новости на нужную тему, дать прогноз погоды или рассказать анекдот.