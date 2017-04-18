На конференции для разработчиков F8 компания Facebook запустила бета-версию социальной сети в виртуальной реальности — Facebook Spaces.

Пока Facebook Spaces доступна только обладателям шлемов виртуальной реальности Oculus Rift и контроллеров Touch. В ней пользователи взаиомдействуют друг с другом в виртуальном пространстве, используя голос и жесты наравне в голосовыми сообщениями.





В VR-версии соцсети пользователи представлены в виде аватаров, копирующих их образ с опубликованных в профиле фотографий (затем их можно дополнительно подстроить). Аватары способны передавать некоторые эмоции их хозяев. Например, аватар улыбнется, если вы поднимете большие пальцы вверх или «удивится», если обхватите щеки ладонями. Кроме того, аватары двигают губами, пытаясь повторить вашу реальную речь.

В виртуальной соцсети пользователи могут общаться друг с другом, рисовать, смотреть видео в формате 360 градусов и делать VR-селфи своих аватаров. Нарисованные в виртуальном пространстве объекты превращаются в интерактивные объекты, которые можно использовать (например, надеть нарисованную шляпу). Пока в одной виртуальной «комнате» может встретиться до 4 пользователей.





Находясь в виртуальной сети пользователи могут звонить друзьям через Facebook Messenger, в том числе тем, у которых нет возможности выйти в виртуальное пространство, и организовать для них двухмерную трансляцию происходящего. При этом слышать вашего собеседника будете только вы (а вашу речь, понятно, услышат все, собравшиеся в «комнате»).













В будущем Facebook планирует открыть доступ к Spaces и другим VR устройствам. «В конце концов мы хотим присутствовать на всех VR-платформах», — отметил руководитель социальных VR-проектов Facebook Майкл Бут. Пока же вам понадобятся довольно дорогостоящие очки (стоят у нас более 1000 рублей) и не самый слабый компьютер — как минимум, с ускорителем NVIDIA GTX 1050 Ti и 8 ГБ оперативной памяти.