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93% кибератак можно предотвратить
19.04.2017 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Тема кибербезопасности противоречива сама по себе, а в Беларуси — в особенности. Пока одни говорят о риске повторить "Великий китайский файрвол", другие
Пожалуй, одна из основных проблем в сфере кибербезопасности — это атрибуция атак. Установить инициаторов, их местонахождение, связать инциденты между собой порой практически невозможно. Инструменты раскрытия киберпреступлений развиваются так же быстро, как и "вирусописательство". Например, "Лаборатория Касперского" фиксирует около 320 000 новых вирусов каждый день, машинный анализ кода дает катастрофически мало результатов, а количество атак на одни только устройства, работающие на Android, увеличилось в 5 раз за последний год.
Интернет всегда будет жертвой собственного развития: новые возможности — это всегда новые риски. Уровень борцов с кибератаками равен уровню тех, кто эти атаки создает. Зачастую это даже одни и те же люди, мастерство которых высоко ценят многие корпорации, приглашающие взломавших их хакеров на работу в собственную службу безопасности.
"Специалисты по кибербезопасности никогда не останутся без работы. Например, мы давно боремся с заражением компьютеров и сетевыми атаками, а по мере развития интернета вещей мы начали сталкиваться с давно прогнозированной проблемой DDOS-атак. Таких как атака через ботнет Mirai в конце прошлого года. То есть через миллиарды устройств, подключенных к Сети, — комментирует Александра Куликова, менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии ICANN. — Это уже наша объективная реальность. Вопрос в том, возможно ли сформировать эффективную систему защиты, а также и атрибуции атак, как на локальном, так и на глобальном уровне. С каждым днем становится все очевиднее, что решать проблемы кибербезопасности и киберпреступности локально или на уровне региона малоэффективно. Успешность выполнения этой задачи зависит от готовности заинтересованных сторон различных стран и регионов сотрудничать и доверять друг другу".
Анализ инцидентов любых масштабов показывает, что до 93% атак можно было предотвратить. Но единого ответа на вопрос "как?" не существует.
"Могу привести пример, с которым мы постоянно сталкиваемся, — комментирует Сергей Повалишев, директор hoster.by, один из организаторов IGF. — На обслуживании в нашей компании сейчас десятки тысяч сайтов, и каждый день кого-то из них взламывают. Причины большинства инцидентов до обидного просты: вовремя не обновленные CMS и элементарно подбираемые пароли. На мой взгляд, каждый может внести свой вклад в общую кибербезопасность, придерживаясь и распространяя элементарную компьютерную грамотность. Сегодня интернет — это уже не территория технических специалистов. Подобно привычке мыть руки перед едой, нужно автоматически задумываться, стоит ли открывать вложение из подозрительного письма, и нужно ли вводить данные своей кредитной карты на сайте, не использующем SSl-соединение (это видно каждому в браузерной строке)".
Организаторы IGF Belarus-2017 приглашают всех желающих бесплатно
— Рафал Рогозински, соучредитель и директор SecDev Group. Доклад: "Будущее кибербезопасности";
— Александр Сушко, Следственный комитет Республики Беларусь;
— Анатолий Матвеев, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;
— Александра Куликова, Менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии ICANN.
Модератором выступит Михаил Анисимов, Заместитель начальника информационной службы Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Организатор
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Тема кибербезопасности противоречива сама по себе, а в Беларуси — в особенности. Пока одни говорят о риске повторить "Великий китайский файрвол",...
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