Американское издание The Diplomat пишет , что в России ведется разработка 152-мм пушки для новейшего танка «Армата», в боекомплекте которой будут ядерные боеприпасы.



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Орудие получит индекс 2А83 и хотя будет обладать гораздо большей мощностью, чем устанавливаемая сейчас 125-мм пушка, скорострельность и боекомплект будут гораздо ниже.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил, что для 152-мм оружия разработаны снаряды, способные прожигать метр стали. Этого достаточно, чтобы поразить броню любой современной машины.

В России разработан ядерный снаряд калибра 152-мм 3БВ3. Мощность боеприпаса — 2,5 кт в тротиловом эквиваленте, дальность выстрела — 17,4 км. Возможно, похожий снаряд разработают и для «Арматы».

Особенностью российского подхода к ядерной артиллерии в том, что спецбоеприпасы унифицированы в стандартных линейках боекомплектов и не нуждаются в специализированной адаптации для их использования. Поэтому тот же 152-мм 3БВ3 боеприпас могут применять САУ 2С19 Мста-С, 2С3 «Акация», а также 152-мм пушка-гаубица Д-20, и 2С5 «Гиацинт».