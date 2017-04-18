|
новейший российский танк будет стрелять ядерными снарядами
19.04.2017 11:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американское издание The Diplomat
Орудие получит индекс 2А83 и хотя будет обладать гораздо большей мощностью, чем устанавливаемая сейчас 125-мм пушка, скорострельность и боекомплект будут гораздо ниже.
Ранее российский вице-премьер Дмитрий Рогозин
В России разработан ядерный снаряд калибра 152-мм 3БВ3. Мощность боеприпаса — 2,5 кт в тротиловом эквиваленте, дальность выстрела — 17,4 км. Возможно, похожий снаряд разработают и для «Арматы».
Особенностью российского подхода к ядерной артиллерии в том, что спецбоеприпасы унифицированы в стандартных линейках боекомплектов и не нуждаются в специализированной адаптации для их использования. Поэтому тот же 152-мм 3БВ3 боеприпас могут применять САУ 2С19 Мста-С, 2С3 «Акация», а также 152-мм пушка-гаубица Д-20, и 2С5 «Гиацинт».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американское издание The Diplomat пишет, что в России ведется разработка 152-мм пушки для новейшего танка «Армата», в боекомплекте которой будут ядерные боеприпасы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии