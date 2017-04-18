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Картинка дня: осьминог оседлал дельфина

19.04.2017 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Посетители австралийского национального парка Eco Cruise засняли необычный случай: на спине выпрыгнувшего из воды дельфина прокатился осьминог. Фотографиями они поделились на Facebook.

Картинка дня: осьминог оседлал дельфина
Фото: Port Macquarie Cruise Adventures / facebook.com

Моллюск прилип к спине самки афалины по прозвищу Бабушка. Дельфин несколько раз выпрыгнул из воды, пытаясь избавиться от «всадника».

По словам автора фотографий, в конце концов, у Бабушки получилось снять осьминога, и она съела его.

Картинка дня: осьминог оседлал дельфина
Фото: Port Macquarie Cruise Adventures / facebook.com
Картинка дня: осьминог оседлал дельфина
Фото: Port Macquarie Cruise Adventures / facebook.com
 
 
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Посетители австралийского национального парка Eco Cruise засняли необычный случай: на спине выпрыгнувшего из воды дельфина прокатился осьминог. Фотографиями они...

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