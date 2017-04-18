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Картинка дня: осьминог оседлал дельфина
19.04.2017 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Посетители австралийского национального парка Eco Cruise засняли необычный случай: на спине выпрыгнувшего из воды дельфина прокатился осьминог. Фотографиями они поделились на
Моллюск прилип к спине самки афалины по прозвищу Бабушка. Дельфин несколько раз выпрыгнул из воды, пытаясь избавиться от «всадника».
По словам автора фотографий, в конце концов, у Бабушки получилось снять осьминога, и она съела его.
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Посетители австралийского национального парка Eco Cruise засняли необычный случай: на спине выпрыгнувшего из воды дельфина прокатился осьминог. Фотографиями они...
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