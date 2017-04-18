Посетители австралийского национального парка Eco Cruise засняли необычный случай: на спине выпрыгнувшего из воды дельфина прокатился осьминог. Фотографиями они поделились на Facebook .



Фото: Port Macquarie Cruise Adventures / facebook.com

Моллюск прилип к спине самки афалины по прозвищу Бабушка. Дельфин несколько раз выпрыгнул из воды, пытаясь избавиться от «всадника».

По словам автора фотографий, в конце концов, у Бабушки получилось снять осьминога, и она съела его.



Фото: Port Macquarie Cruise Adventures / facebook.com



Фото: Port Macquarie Cruise Adventures / facebook.com