Летательный аппарат, не похожий ни на один серийный самолет в мире, был замечен на территории бывшей авиабазы ВВС США George в Калифорнии, сообщает портал The Drive.

Внешне воздушное судно несколько похоже на экспериментальный Bell X-1, который был разработан в 1946 году специально для исследования проблем сверхзвукового полета. Также в неизвестном аппарате просматриваются черты сверхлегкого самолета BD-5 «Микро».



Bell X-1. Фото: ipmsdeutschland.de

Издание пишет, что странные самолеты в этом районе не такая уже редкость — здесь работает множество фирм, специализирующихся на разработке в аэрокосмической отрасли, например, американская авиастроительная компания Scaled Composites LLC. Кроме того, неподалеку расположена авиабаза «Эдвардс».

Она использовалась для приземлений испытательной модели космического корабля «Энтерпрайз», а также космических «челноков», являясь для них резервным аэродромом, наряду с основным во Флориде.