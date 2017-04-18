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На бывшей военной базе ВВС США сфотографировали экзотический самолет
19.04.2017 16:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Летательный аппарат, не похожий ни на один серийный самолет в мире, был замечен на территории бывшей авиабазы ВВС США George в Калифорнии,
Внешне воздушное судно несколько похоже на экспериментальный Bell X-1, который был разработан в 1946 году специально для исследования проблем сверхзвукового полета. Также в неизвестном аппарате просматриваются черты сверхлегкого самолета BD-5 «Микро».
Издание пишет, что странные самолеты в этом районе не такая уже редкость — здесь работает множество фирм, специализирующихся на разработке в аэрокосмической отрасли, например, американская авиастроительная компания Scaled Composites LLC. Кроме того, неподалеку расположена авиабаза «Эдвардс».
Она использовалась для приземлений испытательной модели космического корабля «Энтерпрайз», а также космических «челноков», являясь для них резервным аэродромом, наряду с основным во Флориде.
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Летательный аппарат, не похожий ни на один серийный самолет в мире, был замечен на территории бывшей авиабазы ВВС США George в Калифорнии, сообщает портал The Drive.
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