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"ВКонтакте" поменяла принцип работы статуса "Online"

19.04.2017 17:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Социальная сеть «ВКонтакте» изменила принцип оценки статуса пользователя. Теперь выходящие из сети сразу попадают в офлайн, а не сохраняют статус «Online» на протяжении 15 минут. Об этом сообщает издание TJournal.

"ВКонтакте" поменяла принцип работы статуса "Online"
Фото: obozrevatel.ua

Как пояснили во «ВКонтакте», это изменение связано с тем, что в соцсети переписали систему статусов. Ранее система работала некорректно, из-за чего пользователи могли видеть 15-минутный лаг. Теперь при разлогине статус «Был в сети» показывает дату последнего посещения без задержки — в точности до секунд.

Долгое время принцип работы статуса «Online» во «ВКонтакте» был неотъемлемым элементом субкультуры рунета. Типичной была ситуация, когда один пользователь писал в личные сообщения другому, находившемуся онлайн, только чтобы через 15 минут обнаружить, что тот уже ушёл.

В статусе всегда отображалось точное время последнего захода пользователя в сеть, и иногда это служило точным индикатором интернет-активности человека. Павел Дуров, внимание к которому после ухода из «ВКонтакте» не упало, попросил разработчиков навечно отключить ему статус активности: так никто не мог видеть, когда он заходит в сеть.

Несколько дней назад на странице Павла Дурова стало снова отображаться время последнего посещения. «Дурову [невидимку] возвращать не будем», — пояснил изданию пресс-секретарь соцсети.

 
 
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Социальная сеть «ВКонтакте» изменила принцип оценки статуса пользователя. Теперь выходящие из сети сразу попадают в офлайн, а не сохраняют статус «Online»...

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