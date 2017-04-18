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Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 6
19.04.2017 13:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 6. У него – сдвоенная камера с оптическим зумом, два динамика и защита от брызг.
Новинка получила 5,15-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера представлена двумя 12-мегапиксельными модулями и может похвастаться системой четырехосевой оптической стабилизации и двукратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрена дополнительная 8-мегапиксельная камера.
Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали и покрыт с обеих сторон изогнутым защитным стеклом. Сканер отпечатков расположен под стеклом, а аналоговый разъем для наушников заменен портом USB-C.
Стоимость смартфона Xiaomi Mi 6 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти составляет около $368. Версия со 128 ГБ памяти обойдется в $425, версия со 128 ГБ памяти и керамическим корпусом оценена в $440.
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Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 6. У него – сдвоенная камера с...
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