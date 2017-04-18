Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 6. У него – сдвоенная камера с оптическим зумом, два динамика и защита от брызг.

Новинка получила 5,15-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера представлена двумя 12-мегапиксельными модулями и может похвастаться системой четырехосевой оптической стабилизации и двукратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрена дополнительная 8-мегапиксельная камера.





Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали и покрыт с обеих сторон изогнутым защитным стеклом. Сканер отпечатков расположен под стеклом, а аналоговый разъем для наушников заменен портом USB-C.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi 6 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти составляет около $368. Версия со 128 ГБ памяти обойдется в $425, версия со 128 ГБ памяти и керамическим корпусом оценена в $440.